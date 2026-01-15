新晶投控12月營收創去年度新高 航太與綠能雙引擎發威 2026拼綠電收入穩定帶動轉盈

新晶投控航太收益認列加上綠電穩收，雙引擎推升12月營運表現創114年度新高。（圖／新晶投控提供）





新晶投控（3713）近日公告12月份合併營收來到新台幣6,797萬元，較上月大幅成長約349%，並較去年同期顯著增長206.85%，寫下114年度營收表現最亮眼的單月成績。累計114年全年合併營收為新台幣3,27億元；受惠於12月營收大幅成長，全年累計營收年減幅度已由11月份的21.63%強勢收斂至7.30%。公司說明，12月營收之所以呈現跳躍式成長，主要動能來自於航太零組件訂單依時程認列入帳，顯示該項業務出貨動能穩定，同時搭配先前電費收入跟綠電轉供貢獻部分營收，雙重推升整體營運表現。

在核心綠能業務上，新晶投控指出，今年針對半導體指標客戶的20MW綠電轉供已正式進入全面轉供階段。此項里程碑不僅代表公司自有電廠與售電平台的有效整合，更為公司營收結構貢獻具備長期穩定特性的現金流。為了進一步擴大市占規模，公司近期亦規畫與客戶簽訂綠電轉供增補協議，預期全年度綠電轉供總量將隨著契約內容優化而持續攀升。隨著售電量增加，公司售電收入包含平台轉供的占比也可望穩定成長。

展望今年景氣，新晶投控表示，受惠於全球ESG永續浪潮，國內企業對於再生能源的剛性需求仍十分強勁。公司觀察到，市場對於綠電的需求已由早期的憑證購買，轉向追求實質電力交付，這對於具備自營售電平台與技術服務體系的新晶而言，是極佳的發展利基。

因此，新晶投控將在確保營運穩健的前提下，持續精進「綠電、航太、無人載具」三大事業引擎，亦計畫將綠電發展延伸至具備綜效的氫能領域，期待透過多元綠電規模擴大整體經濟效益，推動公司營運結構轉向「穩定收益」模式。隨著營運策略從EPC工程轉向自有案場建置與平台經濟模式，公司對未來營運結構優化持正面態度，並將努力追求115年的經營目標朝向轉盈。

