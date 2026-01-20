新書發表承載真情故事 大愛善行點亮約旦角落

前約旦大使夫人翁玉珠表示，在約旦在一次的感恩會上，看到受幫助者發自內心的感謝，感謝慈濟的秋華師兄對他們的付出，點點滴滴他們都記在心裡。

1月17日下午，《點亮沙漠的‧是愛》新書發表會於慈濟板橋園區隆重舉行。本書以慈濟志工陳秋華(法號-濟暉)在約旦的慈悲足跡為主軸，透過十二個真實故事與六句靜思語，記錄了在沙漠中播下的愛心種子，展現跨越語言、宗教與文化的愛心力量，讓人彷彿在字裡行間看見光亮，感受到慈悲的力量。

新書主角陳秋華與太太親臨現場，總編輯吳心心、編輯團隊蘇芳霈與林秀盈亦到場分享出版心路。林德源師兄在會場拿到書後，靜靜閱讀四十分鐘便完成通篇，他表示，最令他動容的是〈阿里媽媽的故事〉，字裡行間流露的真情，讓人深刻感受到慈濟志工在異地播下的愛心種子。

總編吳心心表示，主題，《點亮沙漠的‧是愛》這個大「點」有力氣，代表的是ㄧ個光，願意去做去付出而帶來的光，涵蓋著秋華師兄愛的足跡。

曾親身走入約旦的蘇芳霈師姊回憶，當地孩子在最需要愛的時刻，遇見了濟暉師兄，即使語言不通、信仰不同，他仍願意付出，這份跨越障礙的心意格外珍貴。

前約旦大使夫人翁玉珠則分享，在約旦的一次感恩會上，親眼見到受助者發自內心的感謝，對秋華師兄的付出銘記於心，她強調，這樣的善行不僅溫暖了當地人心，也讓世界看見慈濟的力量。

總編輯吳心心談到書名《點亮沙漠的‧是愛》的設計理念。大「點」象徵光，代表願意付出而帶來的希望；小「‧」則象徵慈濟人如同小螞蟻般，雖微小卻能以愛撐起慈悲的力量。.

封面設計源自德旭師父的構想，沙漠帳篷裡的母親與孩子，在風沙中祈求愛降臨人間；封底則描繪孩子們快樂踢足球的場景，象徵因為慈濟志工的付出，生活多了安全與安穩。這份快樂，正是大愛點亮世界的最佳寫照。

大愛幼兒老師林秀盈，也是《點亮沙漠的‧是愛》這本書的文字編輯者。她分享，這本書有十二個故事，六句靜思語，靜思語將十二個故事串接起來。

文字編輯林秀盈師姊則分享，書中共收錄十二個故事，並以六句靜思語串連。每句靜思語搭配兩個故事，讓孩子在聆聽後能進一步思考。書後更設計學習單元，透過「4F提問法」與孩子互動，並附上延伸閱讀的QR Code，讓讀者能深入了解更多背景。她強調，孩子最愛聽故事，而這些真實故事最能觸動人心。

《點亮沙漠的‧是愛》是約旦第一本以圖畫說故事的出版品，文字簡潔、圖像鮮明，適合家庭、學校與讀書會互動。這樣的編排不僅讓孩子容易理解，也讓大人能在陪伴中感受慈濟精神。

秋華師兄在發表會上表示，他在約旦生活已逾51年，投入慈濟29年，身為當地少數佛教徒，他始終堅持慈悲利他的信念，從未退轉，他強調，佛教徒在異地行善，正是慈濟精神的展現。何瑞真師姊則讚歎濟暉師兄是慈濟人的好典範、哈山親王的好兄弟、上人的好弟子，她指出，這本書不僅是文字的紀錄，更是精神的傳承。

《點亮沙漠的‧是愛》是一本文字與圖像並茂的書籍，更是一份跨越國界的愛心見證，它記錄了慈濟人在約旦的付出，展現了人性最真摯的情感。新書發表會透過文字、圖像與故事，在敘事中讓人看見慈濟志工在異地播下的愛心種子，如何在沙漠中綻放光芒，點亮約旦的沙漠，也點亮讀者的心靈。

