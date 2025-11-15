新書發表會被人砸蛋！ 西班牙足協前主席曾捲「強吻風波」

西班牙足協前主席盧比亞雷斯新書發表會，遭當眾砸蛋。（圖／達志影像美聯社）

西班牙前足協主席兩年前捲入強吻女球員風波，不只被迫辭去主席、今年初還被判刑。最近他出新書闡述心路歷程，發表會卻遭人砸蛋鬧場，凶手還是自己的叔叔。

當天的新書發表會本應是盧比亞雷斯分享自身經歷的場合，他身穿白色T恤配西裝外套出席活動。然而，活動突然被打斷，一名不明人士朝台上的盧比亞雷斯丟擲雞蛋，其中一顆成功命中他的背部。現場民眾和工作人員見狀迅速反應，上前制止這名抗議者，並將其強制驅離現場，避免情況進一步惡化。

警方事後調查發現，這名抗議者竟然是盧比亞雷斯的叔叔。目前，他為何對自己的家人採取如此激烈的抗議行動仍是個謎，動機尚待進一步釐清。家庭內部可能存在的矛盾引起了大家的好奇。

盧比亞雷斯在體育界的名聲主要因一起爭議事件而受損。他曾捲入強吻女球員的風波，今年2月更被法院認定「性侵害」罪名成立，被判處10800歐元（相當於台幣37萬元）的罰金。這起事件嚴重影響了他的公眾形象和職業生涯。

這本新書正是盧比亞雷斯對這段經歷的回應，內容講述了他在強吻風波後身敗名裂的過程。儘管法院已作出判決，盧比亞雷斯至今仍然堅稱自己是無辜的，否認強吻行為，並表示自己才是這起事件的受害者。他透過這本回憶錄試圖向大家表達自己的立場和感受。

