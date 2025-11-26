新書發表會 義前外交部次長:西方應學日本表態反侵台

（中央社記者黃雅詩羅馬25日專電）日本挺台引發中日緊張，義大利前外交部次長維爾內帝今天出席新書發表會時表示，日本此舉明確告知中國，不會容忍台灣遭侵略，西方國家也該這麼做，要讓中國知道，侵略台灣會引發嚴重後果。

維爾內帝（Gianni Vernetti）新書「新大賽局」（Il nuovo Grande Gioco）發表會今天在義大利參議院內舉行。由曾任義國外長的參議員特爾吉（Giulio Terzi）開幕致詞，出席貴賓包括參議員馬貝齊（Simona Malpezzi）、參議員普里阿莫（Andrea De Priamo）、羅馬智慧大學教授史大福（Stefano Pelaggi）等。

廣告 廣告

維爾內帝「新大賽局」一書的副標題是「從日本到烏克蘭－自由與威權主義前沿巡禮」。書中引述他對各地重要議題的觀察與訪談，包括日本擬修改和平憲法重新武裝，台灣正打造「豪豬」防禦戰略，中印在邊境發生衝突，以色列與伊朗緊張加劇，烏克蘭試圖發展無人機新戰略抗俄等。

談到台灣，維爾內帝表示，台灣對日本非常重要，日本防衛大臣小泉進次郎日前特別去訪視距台灣僅111公里的「與那國島」，因此若台灣遭到侵略，很難想像日本能坐視不理。

近日日本首相重申「台灣有事、日本有事」引起中日緊張，維爾內帝認為，對於中國就是要清楚表態「我們不會容忍」，先前西方國家未明確遏止俄羅斯侵略烏克蘭的野心，看看後來發生了什麼事，所以民主陣營必須很明確向中國說不。

維爾內帝表示，台灣不僅從軍事獨裁政權成功轉型為民主國家，還成為半導體供應鏈核心、全球科技中心，日本政府提醒北京當局，對台灣採取軍事入侵是不能被容忍的，因為正如大家所知，這會引發極嚴重後果，這也是西方國家該採取的表態。

維爾內帝說，西方不能在民主陣營中獨善其身，從地緣角度，日本、台灣、印度、菲律賓、紐澳等國與西方有共同價值觀，北約（NATO）必須加深與印太夥伴的關係，強化共同安全機制。

擔任義大利在北約議會代表的馬貝齊呼應指出，北約確實循著此一路線發展，北約議會訪團剛前往日本，接下來要去南韓、印度，之前已去過澳洲好幾次，印太在北約已成為一個主導性議題。

馬貝齊說，此書詳細揭露，俄羅斯、中國、伊朗等非民主國家，正試圖以征服手段，強力剝奪其他國家權利，所持藉口都像俄羅斯侵略烏克蘭一樣，聲稱受迫國家「本來就是我的」，這種說法根本不成立。

史大福則表示，維爾內帝在新書描述，台灣民主、自由、開放，是「中國一切的相反」，因此台灣的存在很重要，象徵一個截然不同的未來願景。（編輯：陳承功）1141126