新書自爆年幼咬女老師屁股 趙少康：老師屁股好看

前考試院長關中（左）與戰鬥藍召集人趙少康（中）。（中時新聞網）

有「政治金童」之稱的戰鬥藍召集人趙少康，發表新書「七十少年」回顧自己一生。書中也自爆年幼調皮搗蛋，幼稚園咬女老師屁股；趙少康被主持人王淺秋問即此事，他開玩笑回答，「我小時候就知道女老師的屁股長得好看。」

趙少康新書回顧自己一生，也提及年幼趣事。立法院長韓國瑜說看這本書一個字「爽」，很像吃麻辣鍋，不像清粥小菜，開朗明快不拘泥，也很多執得省思的地方，他也注意到趙少康從小就調皮搗蛋，但也打抱不平，看到不公正絕對勇於發聲。

廣告 廣告

王淺秋旋即提出她在看書時看到的疑惑，「為什麼金童小時候要咬女老師屁股？」；趙少康說，幼稚園的時候咬了女老師屁股，害他的媽媽提著大西瓜去跟老師道歉，還開玩笑說，「我小時候就知道，女老師屁股長的好看」，引發哄堂大笑。

王淺秋也順勢再虧了一旁的韓國瑜，「所以韓院長，看小腿輕鬆多了。」

前考試院長關中也透露一段趙少康也不知道的往事，民國78年台北縣長選舉，本來前總統李登輝屬意一個人去選，後來那個人經營一年半選前突然不選，關中私下做民調，只有一個人能贏尤清，就是趙少康，他把這報告給李登輝，兩天後跟他說「不必考慮」。

關中說，據他了解是當時的層峰不同意，李登輝身邊的人跟他說，「一個外省人在台北縣哪有票，不要聽關中胡說八道」，後來趙少康轉戰台北縣選立委，拿了23萬5千票打破當時史上最高得票率；選舉判斷很重要，但遇到不懂歷史地理的人，判斷正確也沒用。

兩人也提到那年選立委的往事，趙少康說他當年之所以轉戰台北縣，就是因為關中跟王建煊選他原本的北市北區，怎麼跟他們競爭？關中再搶麥回來抱怨，指趙少康「我這麼愛護他，他差點把我害死」，因為趙少康鼓勵當時被封「聖人形象」的王建煊跟他選同區。

此外，趙少康去年大罷免投票時違法亮票，遭台北地檢署依違反《公職人員選舉罷免法》起訴並求處重刑，台北地院今20日一審宣判，判處拘役55日，得易科罰金，宣告緩刑2年，緩刑條件須向公庫支付5萬元。趙少康今開玩笑說，「我有在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過但沒坐過牢，再跟律師討論一下。」

趙少康表示，檢察官希望法官重重量刑，法官這樣判已經很重，藝人林青霞以前也亮票，檢察官說他是為了把票吹乾不起訴，法律之前人人平等，法官這樣判，輕重大家感受不同，對林青霞很不公平，法律人人平等，「為何我判拘役，林青霞沒事？不是對我是對她不好。」

對於接下來還會不會上訴？趙少康說，檢察官會不會上訴不知道，他要不要上訴也還不確定，他坦言把票顯示出來就是不對，只是這次是罷免票，他的立場大家也知道，他跟媒體這麼好，媒體要拍也覺得是好意，可以鼓勵大家來投票，他是第一次投罷免票，跟選舉不同，立法院長、台北市議長選舉都要亮票，對於該亮跟不亮的後果是什麼，他認為立法院、內政部可以重新考慮。

【看原文連結】