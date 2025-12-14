新書草山千層派 陽明山10建物飄台灣近代史國際風味

（中央社記者楊淑閔台北14日電）台北市文化局今天發表「草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味」新書，特約主編吳亮衡說，要了解亞洲近代史者都會對草山有興趣，多國勢力曾在此，讀此書會除魅看清歷史，愈咀嚼愈有滋味。

台北市文化局今天在中山堂台北書院舉行「草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味」新書發表會，研究陽明山歷史的此書特約主編吳亮衡說，此書特別之處在於以10處關鍵建物，勾勒出陽明山多重面向。

這10處包含衛戌醫院北投分院、台北市教師研習中心、草山御賓館、草山行館、士林官邸、革命實踐研究院、中山樓、陽明書屋、白團宿舍及美軍宿舍群。文化局專門委員邱稚亘說，出版此書醞釀了6到8年，實際執行了2年。

吳亮衡說，閱讀「草山千層派」，不僅能看見不同時代的建築語言，並能看到政權更迭，以及國際關係與日常生活如何刻進空間裡，對照一般單點式的介紹，本書呈現的是「山的百年長卷」。

他問，為何這裡曾有過日軍白團、美軍宿舍、德國軍事顧問團等這麼多不同國家勢力在此，甚至謠傳包含俄軍顧問團，這都與當時台灣所處國際勢力更替有關。

建築文資工作者凌宗魁說，草山是想要了解亞洲近代史的人都會有興趣的地方。邱稚亘說，陽明山不是只有一棟建築，而是一座被不同政權、不同時代重複書寫的山，陽明山的歷史是一張被反覆壓印的文化地圖，也是理解台灣近代史重要縮影。

歷史Podcast「一歷百憂解」製播者李文成並說，陽明山的歷史文化價值被太低估了，觀光價值不僅於現況。

作者之一的金哲毅舉例，他負責調查、撰寫陽明書屋與白團宿舍，後者為私人財產，平常無法進入，閱讀此書就先賺到，不僅可窺見屋主如何用心維繫的建築實況，這裡更是中華民國政府國共內戰潰敗退至台灣，又遭遇美國暫停軍援，反獲戰敗後精銳日軍援助、傳授戰術之地。

李文成並說，當時中華民國政府處境艱鉅，蔣介石並說出被當今世界放棄的時候，只有日本站在這邊的感念之詞。吳亮衡進一步推測，蔣介石是喜愛日本的，只是不能公開表現，閱讀「草山千層派」會除魅看清歷史，愈咀嚼愈有滋味。（編輯：陳仁華）1141214