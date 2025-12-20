新書談國家進化與正常化 陳隆志：國際圍堵中國態勢帶動台灣命運翻轉

台灣新世紀文教基金會20日舉行《陳隆志的回憶、見證與實踐─台灣國家的進化與正常化》新書發表會，人在美國的基金會創辦人陳隆志透過影片致詞。(記者廖振輝攝)

〔記者李文馨／台北報導〕台灣新世紀文教基金會今天舉行「陳隆志的回憶、見證與實踐－台灣國家的進化與正常化」新書發表會。基金會創辦人陳隆志表示，國際圍堵中國態勢成形，帶動台灣命運翻轉，多起案例證明以美國為首的民主盟邦反制中國態度愈加明顯；他強調，唯有全民團結才能展現台灣的社會韌性，爭取國際社會更大支持，進而有效嚇阻中國發動戰爭野心。

台灣新世紀文教基金會今天在台灣大學舉行新書發表會，人在美國的陳隆志透過影片表示，1967年他因為發表台灣人民自決等言論，被列為黑名單，因此長達33年無法回到日夜思念的故鄉，這對他的人生發展帶來關鍵性的影響。他隨後以耶魯政策科學派為理論基礎，提出台灣國家進化論，論證台灣的國際法律地位經過5個階段。

陳隆志指出，第一階段是日本殖民統治；第二階段是二次世界大戰結束盟軍占領地；第三階段是舊金山和約生效，日本正式放棄台灣、澎湖群島主權後，台灣國際法律地位未定；第四階段是台灣解除戒嚴，開啟民主、自由、本土化進程，進入中華民國逐漸台灣化時代；第五階段則是1996年首次總統直選後，30年來出現3次政黨輪替、國會定期改選。

陳隆志說，這種人民自決的持續實踐，落實國際法「人民有效自決」原則的具體案例，確立台灣是與中國互不隸屬、主權獨立國家。不過，儘管台灣已是主權國家，具備國家構成要件，但還不是一個正常化的國家，主因是國家的實質、名稱與地位出現落差，因此他提出台灣國家正常化方案，並透過基金會發表出版品、推動正名制憲和台灣名義加入聯合國。

陳隆志認為，國際圍堵中國態勢成形，帶動台灣命運翻轉，台海和平穩定已不是台灣與中國的雙邊問題，而是全世界關切重要問題。他舉例，副總統蕭美琴出席IPAC年會在歐洲議會演講、前總統蔡英文應邀去德國演講，以及日本首相高市早苗堅持親台立場發言，證明以美國為首的民主盟邦反制中國態度愈來愈明顯。

陳隆志表示，總統賴清德近來強調，要以民主團結國家、用反共凝聚人民力量，並且不分黨派以國家利益為優先，他對賴總統這段談話印象深刻，唯有全民團結才能展現台灣的社會韌性，爭取國際社會更大支持，進而有效嚇阻中國發動戰爭野心。

