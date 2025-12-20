新書《兩岸和平方程式》發表 丁守中：建立「雙制度共榮大中華共同體」

兩岸發展研究基金會推出新書「兩岸和平方程式」，20日舉行新書發表會。（陳薏云攝）

兩岸發展研究基金會推出新書《兩岸和平方程式》，20日舉行新書發表會，多位政要輪番上台致詞，兩岸發展研究基金會董事長丁守中致詞指出，本於兩岸命運共同體精神，在兩岸現階段制度差異下，應該推動一種雙方都能共存合作的「雙制度共榮大中華共同體」統一新模式，來取代一國兩制。

今日新書發表會有多人共襄盛舉，包括基金會董事童子賢、考試院前院長關中、前國安會祕書長蘇起、前總統府發言人邱進益、前行政院長毛治國等人。

丁守中指出，此書是11位教授共同撰寫，在美國正式面對G2國際格局，不與中國衝突大戰略轉變下，看到當今執政者還在空談過時的結合民主陣營對抗威權體制，同時加強倚美抗中、反中與去中國化、限制陸配人權、最近又禁小紅書，動輒給主張兩岸和平交流的人士扣紅帽子，凡事都站在中國大陸的對立面，把台灣推到了國際反中的最前綫。我們認為這些都會激化地緣政治風險，加深台海戰爭危機，不利台灣人民生命財產安全。

丁守中強調，當前美中爭覇G2的國際格局下，保證台灣安全的絕對不是台獨反中，站隊美國，拼命買軍火。真正能保證兩岸和平的，是認同兩岸同屬中華民族，加強兩岸友好親善合作的同胞民族感情，這才能夠真正避免兩岸衝突與戰爭。

書中八篇文章，分別從兩岸根深蒂固的共同歷史文化血源背景、戰爭與和平的代價、經貿的高度依存未來發展、藍色海洋資源環境保護與合作、年輕人未來的發展機遇及挑戰、政治經濟社會的加強合作整合、兩岸絕對都是合則兩利，不但能大幅提升兩岸人民的安全與福祉，更能提升台灣的國際地位與話語權。

丁守中說，既然憲法及規範兩岸的法律都主張國家終極統一，不要武統，當然需要兩岸和平協商。現在政府只全面軍武備戰不協商，我們就發起民間籌組「中華民族兩岸和平協商大同盟」，透過二軌民間及學界先行探討兩岸各種政治經濟社會可能的整合方案。

關中則說，不管是台獨的以美謀獨，或是美國的抗中保台，都是以犧牲台灣為代價，這是愛台灣嗎？應該要辦一系列活動，要公開呼籲兩岸和平。童子賢也說，應該想辦法屏除歧見，求同存異把兩岸和平放在最前面，邁向繁榮。應該拿出足夠氣魄胸襟，把兩邊制度差異，找到最大公約數，而不是被挑撥或被犧牲狀況下，誘發不必要的戰爭。

