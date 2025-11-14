新書「天命」19日發表 許信良：民主是文明分野

（中央社記者溫貴香台北14日電）前民進黨主席、亞太和平基金會董事長許信良19日將舉辦桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會，他表示，更好的台灣民主，會給追求民主的中國人民更大信心與鼓舞，在21世紀，民主與否不是制度的差異，民主與否是文明的分野。

許信良今天中午與媒體記者餐敘時表示，11月19日將舉辦中壢事件48周年紀念會與「天命－台灣民主運動者許信良的一生見證」新書發表會，將邀請前副總統呂秀蓮，前國民黨主席吳伯雄、朱立倫，以及前桃園市長吳志揚、鄭文燦等人出席，共同見證這段歷史。

許信良指出，群眾的民主意識喚醒，使得「中壢事件」成為台灣民主運動史上的關鍵轉捩點，不僅直接改變當年選舉結果，更震撼國民黨的威權統治基礎，加速台灣民主化進程。這也是首次由人民主動擊敗威權政權的重要時刻。

他說，此後的「美麗島事件」雖廣為人知，但在台灣民主發展的歷史脈絡中，「中壢事件」的突破性與政治影響力，其實更早、更直接也更具象徵意義。

許信良表示，他過去在推動中壢事件相關紀念活動時，刻意邀請藍綠跨陣營人士共同參與，主要是希望讓社會能夠理解，民主不是藍綠對立的延伸，而是全民共同的價值。青天白日與綠色旗幟應該同時在現場出現，象徵民主不應再被黨派綁架，更不應成為動員仇恨的工具。

許信良在「天命」新書自序指出，1990年代以後的民主台灣，其實是亞洲第一個真正由人民力量推動建立的民主國家，如果台灣的民主還未能產生外溢效應，這是台灣的民主還不夠好。

他在自序表示，更嚴重的是，台灣的政治菁英一般都不能超脫由獨特的歷史宿業所形成的獨特歷史困境，以致不能同心同德經營這個新興的民主國家，共同面對同樣是由獨特的歷史宿業所造成的兩岸對立；兩岸的歷史對立由於兩岸對抗的民族主義論述而變本加厲，結果就是台海成為近年舉世關注、最可能爆發戰爭的危險地區。

許信良也向媒體透露，前中國國家主席胡錦濤任內、前總統馬英九上任之初，中國社會科學院曾派數名學者來台訪問，主題就是「中國如何民主化」。他當時向訪團提出一套「最簡易、成本最低、穩定性最高」的民主改革建議，就是可以直接讓全國人民代表大會改為「全面直接民選」。

他說，如此一來，共產黨若施政得當，仍可以在民主制度下維持長期執政，透過選票而非壟斷權力取得正當性。（編輯：林克倫）1141114