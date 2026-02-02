新會期可望綠白合？民眾黨新科立委發聲了：開大門走大路

未來即將接任民眾黨立院黨團幹事長的準立委邱慧洳表示，對藍綠都會秉持「開大門走大路」的心情來溝通，也希望對方能保持開放態度。（圖／民眾黨提供）

立法院今（2日）為新會期報到，民眾黨6名遞補立委則於明日宣誓就職，今先赴黨中央開會並受領當選證書。針對新會期是否有「綠白合」的可能性，未來即將接任民眾黨立院黨團幹事長的準立委邱慧洳表示，對藍綠都會秉持「開大門走大路」的心情來溝通，也希望對方能保持開放態度，不要使用攻擊性的言語挑撥離間。

中選會昨日公告，民眾黨洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀遞補擔任立委，這6人將於明日上午在立院宣誓就職，今也在民眾黨主席黃國昌邀請下至中央黨部開會，討論優先法案等相關議題。

民進黨立委王義川昨於政論節目上透露，接獲民眾黨新科立委致電，該人並在電話中稱「以後好好溝通」。因王義川曾任台中市交通局長，外界推測，被爆料致電的新科白委是曾任台中市議員的陳清龍；陳今被問及此事時並未否認，僅說「都是好朋友」，就匆匆上樓開會。

邱慧洳受訪時被問及下屆綠白合的可能性時，則說無論是對藍還是綠，都是秉持開大門走大路的心情進行合作溝通，「民眾黨完全是以此善念出發」。

邱慧洳說，希望藍綠都能保持開放態度，並且理性溫和，不要使用攻擊性言語，或者是挑撥離間的方式來見縫插針，政黨之間若能秉持這樣的態度，國家才能夠繼續地往前推進。

邱慧洳也說，明天就職完全不緊張，因過去2年已做了充分準備。她希望能為護理界爭取權益，改善低薪過勞環境，如今等待多年終於有可能實現，這是她心中的優先法案。

至於黨團要推動的優先法案，她則表示仍待進一步討論確認，期待能夠推出最好的民生經濟法案，嘉惠全台國民。



