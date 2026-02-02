新會期報到！洪孟楷：研擬「鞭刑」對付性侵、虐童、詐騙

記者陳思妤／台北報導

立法院第5會期報到，國民黨立委洪孟楷今（2）日受訪時宣布，新會期他會提出打詐修法，包括研擬使用「鞭刑」對付性侵、虐童、詐騙等重大犯罪行為，也要求行政部門研擬辦法。

洪孟楷受訪時表示，新會期是新責任的開始，希望一起共同努力。他提及，國人被詐騙金額攀升，去年12月高達66億，今年1月又往上升到70億，年關將近，政府難道要人民自求多福嗎？有沒有更積極有效的方式對付詐騙集團？

洪孟楷指出，他之前在質詢時提出要求政府應該要參考新加坡等先進國家採用鞭刑等，更積極有效的方式來對付詐騙集團，這會期他也一定會負責任的提出修法版本，希望各黨團、各委員，如果認為詐騙集團猖獗、可惡、應該永遠在台灣社會消失，都一起來支持，也請各黨團、委員提出相關版本，要求行政部門研擬辦法，在立法院好好討論。

廣告 廣告

洪孟楷強調，自己在新會期會提出打詐修法，包括研擬使用「鞭刑」對付性侵、虐童、詐騙等重大犯罪行為，這是他向國人的交代。

更多三立新聞網報導

新會期報到！郭國文搶頭香：盼韓國瑜調和鼎鼐不是只會叫披薩、漢堡

校園禁用抖音？數發部：納高風險清單交由教育部評估

稱彈劾不是算計！洪孟楷拿尹錫悅戒嚴比賴清德：對在野黨的指控相似

TPASS快斷炊 綠議員揭：「這2人」擺爛：在交通委員會卻不替通勤族發聲

