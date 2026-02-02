新會期報到！郭國文搶頭香：盼韓國瑜調和鼎鼐不是只會叫披薩、漢堡

記者詹宜庭／台北報導

立法院第11屆第5會期今（2日）上午8時開始報到，民進黨立委郭國文搶頭香，清晨6時45分就抵達門外等待。接續報到的依序為國民黨立委陳永康、洪孟楷、張智倫等人，皆在上午8時前完成報到，而民進黨立委蘇巧慧、王美惠等也於8時準時報到。

郭國文受訪表示，期盼新會期立法院能展現新氣象，而首要之務就是先審查上會期遺留的總預算案。他強調，立法院已邁入第5會期，接下來將迎來農曆新年，新任立委也陸續報到，不同黨團的總召也可能出現更替。新的氣象不該只是表面，更應體現在議事進展上，「唯有舊預算通過，才能推動新興計畫，讓國家持續進步、經濟得以發展」。更重要的是，民進黨期待1.25兆元國防特別條例預算列入議程，因為「唯有通過，才能確保國家安全」。他也呼籲，新會期立法院應該「多些對話、少些對立」。

針對藍白陣營僅將約718億元的新興計畫列為優先審查項目，郭國文認為，總預算應整體審查，並無所謂偏重某部分。他指出，這718億元僅是政府整體預算中的一部分，「只是挑三揀四、針對特定人照顧而已」。他強調，政府在制定預算過程中，必須考量整體國家發展、多面向需求，因此審查時也應該以全盤視野來審視，而非只看局部，這才是負責任作為。

郭國文說，自己在地方跑基層時，最常聽見的呼聲就是希望立法院盡快審總預算，以及國防特別條例與台美關稅貿易協定。然而，上會期卻通過了包括《立法院組織法》、《衛星廣播電視法》及《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》這三項在地方被視為「非常奇怪」的法案，讓外界一片嘩然，他質疑「為什麼重要法案沒審，卻審出這些爭議性法案？這是當前社會對立法院越來越不滿的原因之一。」

至於對新會期立法院長韓國瑜有何期待？郭國文則說，韓院長的角色非常重要，「如何在不同黨團間調和鼎鼐，是歷任院長最被期待的功能」，而不是「只會叫披薩或漢堡而已」。

