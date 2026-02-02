新會期報到！郭國文搶頭香：盼韓國瑜調和鼎鼐不是只會叫披薩、漢堡
記者詹宜庭／台北報導
立法院第11屆第5會期今（2日）上午8時開始報到，民進黨立委郭國文搶頭香，清晨6時45分就抵達門外等待。接續報到的依序為國民黨立委陳永康、洪孟楷、張智倫等人，皆在上午8時前完成報到，而民進黨立委蘇巧慧、王美惠等也於8時準時報到。
郭國文受訪表示，期盼新會期立法院能展現新氣象，而首要之務就是先審查上會期遺留的總預算案。他強調，立法院已邁入第5會期，接下來將迎來農曆新年，新任立委也陸續報到，不同黨團的總召也可能出現更替。新的氣象不該只是表面，更應體現在議事進展上，「唯有舊預算通過，才能推動新興計畫，讓國家持續進步、經濟得以發展」。更重要的是，民進黨期待1.25兆元國防特別條例預算列入議程，因為「唯有通過，才能確保國家安全」。他也呼籲，新會期立法院應該「多些對話、少些對立」。
針對藍白陣營僅將約718億元的新興計畫列為優先審查項目，郭國文認為，總預算應整體審查，並無所謂偏重某部分。他指出，這718億元僅是政府整體預算中的一部分，「只是挑三揀四、針對特定人照顧而已」。他強調，政府在制定預算過程中，必須考量整體國家發展、多面向需求，因此審查時也應該以全盤視野來審視，而非只看局部，這才是負責任作為。
郭國文說，自己在地方跑基層時，最常聽見的呼聲就是希望立法院盡快審總預算，以及國防特別條例與台美關稅貿易協定。然而，上會期卻通過了包括《立法院組織法》、《衛星廣播電視法》及《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》這三項在地方被視為「非常奇怪」的法案，讓外界一片嘩然，他質疑「為什麼重要法案沒審，卻審出這些爭議性法案？這是當前社會對立法院越來越不滿的原因之一。」
至於對新會期立法院長韓國瑜有何期待？郭國文則說，韓院長的角色非常重要，「如何在不同黨團間調和鼎鼐，是歷任院長最被期待的功能」，而不是「只會叫披薩或漢堡而已」。
更多三立新聞網報導
他點名江啟臣 台美關稅協議拖下去，後座力將落在國民黨身上
陳亭妃不簽3點協議！林俊憲喊裂痕不能裝沒看見：賴主席一定叫他馬上簽
將「高民調」轉化為「真實力」！高市早苗解散國會 綠委曝對台灣的意義
快訊／藍白又封殺！綠營立院院會提案審總預算 50：59票遭否決
其他人也在看
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30則留言
中共軍權大清洗！王丹斷言「軍閥割據零機率」曝真正危機是全軍躺平內耗
中共中央軍委副主席張又俠遭調查，引發國際對中國軍事政變的揣測。流亡民運人士王丹分析，中國軍隊權力已高度「碎片化」，政變或軍閥割據機率極低。他警告，習近平高強度整肅雖鞏固權力，卻將導致軍隊長期內耗與消極抵抗，嚴重削弱決策回饋能力。國際媒體與美國務卿盧比歐正密切監控解放軍內部清洗。王丹強調，解放軍體系經改革已「橫向難協調、縱向互制衡」，加上嚴格監控，軍人難以公開對抗。張又俠案實為體制內權力競逐。這種「沉默的內耗」恐使高層喪失真實決策回饋，長期副作用難以預料。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104則留言
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 60則留言
藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應
爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩昨發布聲明強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。國民黨主席鄭麗文今（31日）被問到相關問題，僅簡短表示「改天再聊吧」。今天是國民黨中常委投票，鄭麗文今唯一公開行程就是赴台北市議會投票，不過並未安排受訪。面對媒體堵訪問她新竹自由時報 ・ 1 天前 ・ 35則留言
習近平軍方大整肅 實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」
中國國家主席習近平近期對軍方高層的整肅，規模之廣為中共逾半世紀以來首見。英國《經濟學人》29日發出警告，世界應為此感到擔憂，因為一旦共軍最高將領全對習近平唯命是從，台灣可就危險了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！民視 ・ 1 小時前 ・ 43則留言
細數黃國昌在立院最後一夜！她：權貴被解套
[NOWnews今日新聞]昨日為立法院第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，藍白卻聯手通過爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡今（39）日表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9則留言
45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四
國民黨中常委今（31）日舉行改選，這也是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，此次中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，當選機率約僅有64%。在完成投票後隨即開票，其中不分區立委陳菁徽以 1351票以第一名得票率當選國民黨第二十二屆第一任中常委。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
深夜簽署提名協議 江啟臣說重話「與我期待有很大落差」
[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，今（1）日深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議，但他也說了重話：「協議方案與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。」 江啟臣在臉書說：「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。 過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。 雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。 我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。臺中，不該被焦慮綁新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 6則留言
白營別再亂！賴清德怒批在野未審總預算 黃國昌竟嗆「這句話」
即時中心／張英傑、許雯絜報導總統賴清德於臉書發文指出，昨（30）日是立法院會期最後一天，卻也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至將民眾黨版國防特別預算條例付委，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權！對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日接受媒體聯訪時竟聲稱，賴清德若要發表悖於民主憲政言論，恐怕要回去重修憲法課。民視 ・ 1 天前 ・ 38則留言
高虹安拚連任！擬維持無黨籍：藍白合是民意自然匯流
新竹市長高虹安在歷經助理費案一審判決與大罷免風波後，針對年底市長選戰布局首度鬆口。高虹安在接受《中時》專訪時表示，回歸黨籍目前並非最急迫的事項，若無意外，年底將維持「無黨籍」身分爭取連任。高虹安今（2）日上午於新竹市政府出席公開行程，預計在活動後受訪時，料將針對相關議題再度做出說明。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市
新北市長侯友宜今年底屆滿卸任，民進黨早已拍板徵召立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌在卸任立委後，也預計在2月1日成立競選總部，國民黨卻仍未決定是由台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然出戰。不過，李四川今（31）日中午分享內湖樂活公園夜櫻照，卻突然提及對新北市的未來期望，外界也聯想是否預告將參戰新北市長。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
美艦逼近波斯灣！ 川普最後通牒：伊朗想達成協議｜#鏡新聞
美國航空母艦逼近波斯灣之際，美國總統川普1月30號表示，美軍的龐大艦隊正駛向伊朗，對伊朗發出最後通牒。至於德黑蘭當局確實也想達成協議，但同時也全面進入備戰狀態。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
新竹縣長者福利再加碼 補助活動假牙重建口腔功能
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府衛生局於115年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協互傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
徐欣瑩拋「不受黨內不公體制束縛」 鄭麗文低調回應
國民黨31日舉行中常委投票，國民黨主席鄭麗文投票時，被問及有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩針對新竹市長初選表示，將義無反顧不再受限於黨內不公體制的束縛，此言一出，讓外界揣測她是否有可能退黨參選，此外還有立法院30日三讀《衛星廣播電視法》不過NCC直接稱未溯及既往「中天不適用」。不過，鄭麗文皆僅簡單回應「改天再聊」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10則留言
藍新北市長人選尚未協調 黃志雄.侯友宜活動巧妙錯開
新北市 / 綜合報導 國民黨新北市長人選遲遲沒定案，市黨部原本計畫要在1月底前，找來台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然進行協調會。黨部主委黃志雄還希望新北市長侯友宜親自來協調，但1月最後一天，雙方仍然沒有會面。今天早上黃志雄及侯友宜出席活動還一前一後到場，侯友宜面對被問到協調會相關問題也揮揮手沒多談。而對於早上先離場，黃志雄表示因為今天是中常委選舉，自己有監票工作，所以簡單致意後就離開。台上的立委洪孟楷話還在講，新北市黨部主委黃志雄簡單致意後轉身離場，而就在他前腳剛走，新北市長侯友宜6分鐘之後就抵達，一前一後兩人沒有同場，但眼前還得「共同面對」這個問題。記者VS.新北市長侯友宜說：「市長會出席「李劉會」嗎。」微笑回句謝謝繼續往前走，因為目前國民黨2026新北市長人選遲遲喬不攏，原本黨部規劃1月底進行協調，協調不成將進行初選，但預計在2月中拍板人選，黨部除了希望安排李四川劉和然兩位本人或代理人外，也說侯友宜勢必在協調中將扮演重要角色，但目前還在溝通協調中。國民黨新北市黨部主委黃志雄說：「因為我們今天是中常委選舉嘛，所以我主要就去致個意打個招呼我就先離開了，那所以很多的工作一定要請市長，出面來幫忙溝通，幫忙協調。」新北市議員(國)呂家愷說：「我們看到民進黨從去年開始，可以常常看到有母雞跟小雞同台造勢的畫面，這看在我們藍營心裡面，當然心裡多少有些癢癢的。」即便還沒拍板，但目前藍營呼聲最高的就是李四川，再加上輝達成功落腳北士科，他也被視為關鍵角色，但如今是否也成了雙面刃？輝達執行長黃仁勳29日來台，原本傳出北市府已經安排多項方案，希望讓蔣萬安或李四川，能夠跟黃仁勳碰面，但到今(31)日下午都遲遲沒有消息。台北市議員(國)曾獻瑩說：「台北市政府一直也在努力，希望能夠跟黃仁勳有一個簽約的儀式，有當然是最好，不過黃仁勳的行程實在排不出來，我想也沒關係，希望輝達這樣的一個事情，不至於延誤他(李四川)參選的期程。」而李四川今日發文，寫下我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市，頗耐人尋味，相較於藍營充滿變數...。熱情向攤商問候，要選新北市長的立委蘇巧慧，母雞帶小雞懇請支持，蘇巧慧每周末都跑市場，目標要在過年前，將新北29個行政區通通走一遍，新北市長選戰，藍綠目標一致但步調不一。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 國民黨：兩方趨向共識 2/6前或有好結果
國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長的提名卻意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華今天表示，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 56則留言
白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜! 賴總統頒褒揚令
政治中心／綜合報導白色恐怖受難者劉金獅，出生宜蘭蘇澳，在二二八事件見證軍人暴行，成為他對抗威權的根源，曾因涉入興臺會案遭判10年，出獄後積極參與社會運動，劉金獅去年底辭世，今天在濟南教會舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令，感念他為台灣民主自由的奉獻。一月份最後一天，總統賴清德出席白恐受難者劉金獅的追思禮拜，頒贈褒揚令，並行三鞠躬禮。白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令。（圖／民視新聞）總統賴清德：「他雖然遭受過苦難忍受過折磨，但是他為台灣奮鬥的理念，從來沒有改變過，無論是參加民主運動，還是在街頭奔走，他一生都是為台灣民主自由，還有人權在奮鬥。」白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜。（圖／民視新聞）回憶劉金獅為台灣民主奉獻點滴，1935年出生在宜蘭蘇澳，二二八事件曾親眼目睹軍人施暴的血腥畫面，內心受到震撼，15歲時得知"思想犯"一詞，成為他對抗威權根源，1962年被控參與"興臺會"遭判刑10年，1972年出獄後積極投入社會運動，更於1987年和其他難友，一起籌備""臺灣政治受難者聯誼總會"。白色恐怖受難者劉金獅（2013）：「進去把他拖出來就喊台灣獨立萬歲，土地萬歲喊兩聲，出來就被用布把嘴摀下去。」劉金獅長期關懷難友生活，也支持國家人權博物館相關活動，為台灣民主自由與人權，打下深厚基礎。總統賴清德：「過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁追求民主，我們這一代人必須要更加團結，因為我們面對的是，對岸的敵對勢力要併吞台灣，劉金獅兄弟精神不死，力量使我們更加團結，讓台灣更安全民主更加永固。」從國民黨到共產黨，台灣面對的極權威脅沒有停過，台灣人也會在前輩奠定的基礎上，繼續為民主自由奮鬥。原文出處：白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜 賴總統頒褒揚令 更多民視新聞報導藍白合破口浮現？吳怡萱點名鍾小平：他不在合作架構內拋「藍白分」還酸蔣萬安騙選票 柯文哲：行有餘力會幫藍營站台立院休會總預算仍未審 韓國瑜：對話取代對抗民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新聞透視》官員帶頭違法 仇恨動員打選戰
內政部不斷以《國籍法》20條規定打壓陸配參政權，無視《兩岸人民關係條例》明文規定陸配在台設有戶籍滿10年後可登記參選，更忘了「特別法優於普通法」概念；如今竟有「知情官員」透過媒體放話，若內政部認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰及官員可不用備詢。賴政府意識形態作祟，諸多法盲行徑不斷刷新下限。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
多名台商當選中常委 國民黨內部人士說話了
國民黨1月31日舉行中常委選舉，共選出29位選任中常委，預定2月4日就職。黨內人士指出，此次台商系統當選中常委的人數變多，包括陸配勤彭蓁，顯示黨代表對於黨主席鄭麗文上任後，國民黨在兩岸關係發展的期待度很高，但也有人擔憂恐成為綠營抹紅的標的。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2則留言