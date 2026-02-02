新會期報到！郭國文暗示總召恐換人 盼立院運作展現新氣象

民進黨立委郭國文今日於立院新會期報到，他直言，未來立法院不排除出現新人報到，甚至不同黨團的總召人選也可能有所變動，期盼在新的組合之下，立院運作能夠朝正向發展。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院今（2）正式邁入第五會期，今明兩日為報到日，民進黨立委郭國文一早6點半就到立院。他受訪時表示，隨著新會期啟動、農曆年將近，外界也期待立法院迎來新的氣象。他指出，未來立法院不排除出現新人報到，甚至不同黨團的總召人選也可能有所變動，期盼在新的組合之下，立院運作能夠朝正向發展。

郭國文強調，新氣象的前提，首先就是要「先審舊的預算」。他表示，唯有既有預算順利通過，新的政策與計畫才能持續推動，讓國家得以穩定進步、經濟得以發展。其中，更重要的是1.25兆元的國防特別預算案能否順利排入議程並完成審查，「唯有1.25兆通過，才能確保國家的安全」。他也期盼，新會期立法院能夠多一些對話、少一些對立。

針對媒體詢問，國民黨目前僅將700多億元的新興計畫列為預算審查優先項目，是否可能導致總預算卡關，郭國文回應指出，總預算本質上是一整套規劃，並不存在只偏重某一部分的問題。他認為，單獨挑出700多億元的新興預算，只是「挑三揀四、照顧到特定人而已」，並非完整、負責任的預算審查方式。

他進一步說明，政府在編列預算時，必須考量整體國家治理需求，涵蓋多面向的政策與公共服務，因此不應以局部、片段的方式來審查，而應以全面性的角度檢視整體預算，這才是對國家與人民負責的作法。

對於新會期是否將同步審查1.25兆國防特別預算以及台美經貿協議，郭國文表示，確實如此。他指出，近期在基層跑行程時，聽到最多的聲音，就是希望立法院能盡快審查總預算、國防特別預算，以及台美經貿協議的相關內容。

郭國文也回顧上一會期立法院的運作，直言曾通過三項在地方引發高度爭議的法案，包括將助理費改為立委補助款、中天復台相關條款，以及涉及黨產恢復的修法，讓社會譁然。

郭國文最後質疑，為何真正該優先審查、攸關國家發展與安全的法案未能處理，反而先通過這些高度爭議的法案，這正是當前社會對立法院不滿聲音日益升高的原因之一。

