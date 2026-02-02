新會期對韓國瑜的期待 綠委盼調和鼎鼐 而非只會叫披薩、漢堡

民進黨立委郭國文。（王千豪攝）

立法院第五會期今、明兩天報到，針對新會期對立法院長韓國瑜的期待，民進黨立委郭國文表示，韓國瑜可以發揮的功能很多，過去對立法院長的期待是，如何在不同的黨團之間調和鼎鼐，而不是只會叫披薩或叫漢堡而已。此外，他也喊話在野黨，新會期立法院能夠多一點對話、少一點對立。

立法院今天上午8時起於群賢樓辦理第5會期立委報到作業，朝野立委於8時前到場外排隊，前五名依序為郭國文、藍委陳永康、藍委洪孟楷、藍委張智倫、綠委蘇巧慧。

廣告 廣告

郭國文表示，立法院邁入第5會期，接下來會有新人報到，包括不同黨團的總召也可能會出現的情況底下，期待未來立法院的運作會有新氣象，最重要的是要先審舊的預算，因為唯有舊的預算通過，才有新的計劃產生，讓國家持續進步，也讓整個經濟得以發展。

郭國文說，當然更重要的是1.25兆的國防特別條例，唯有通過才能確保國家的安全；除此之外，也期待未來的立法院能夠多一點對話、少一點對立。

談及新會期對韓國瑜的期待，郭國文說，韓院長可以發揮的功能很多，如何在不同的黨團之間調和鼎鼐，這是過去一直以來大家對立法院長的一個期待，而不是只會叫披薩或叫漢堡而已。

【看原文連結】