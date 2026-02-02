新會期牽連地方大選…吳沛憶指藍營可能稍微「回魂」：鄭麗文紅統路線黨內沒人敢背書

立法院進入新會期，總預算案和國防特別條例依舊被藍白擋在程序委員會門外，無法實質審理。對此民進黨立委吳沛憶今（2日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，此新的會期牽連到地方大選，所以國民黨可能會稍微「回魂」。她表示，國民黨因大選將近，親中路線或相關作為都不敢提，去年底歐洲議會訪台時，甚至立法院長韓國瑜等人都不敢為黨主席鄭麗文背書。

吳沛憶表示，新會期很特別的是會牽連到接下來的地方縣市的大選，所以她認為國民黨有可能稍微會「回魂一點」。

吳沛憶提到，上個會期末時，自己陪立法院長韓國瑜接待歐洲議會，歐洲議會去年也進行改選，那屆會期以來最大團的歐盟訪問團來台，所以也去拜會了總統府、外交部等機關。

吳沛憶說，大家發言完後，歐洲議會團就指定問國民黨問題，那時國民黨代表是陳永康，因為他背景是退將，過去也很重視國防安全，而歐洲議會來台前都知道國防預算是國眾兩黨杯葛、沒有審。

吳沛憶說，因此當時就直接問陳永康，國民黨新主席鄭麗文採比較親中的路線，甚至打算要去訪問中國，那是國民黨現在的路線？當時韓國瑜就笑笑地對陳永康講，是請陳不是請他回答，要自己加油，很明顯韓也不敢回，結果陳永康回說其實國民黨裡也是有很多不同的意見，還說他們很重視國防安全，不審國防預算只是想要有更多的監督，不是因為親中。

吳沛憶直言，陳永康是這樣向歐洲議會辯解的，也不敢直接說國民黨就是親中，不敢直接對外國人講明，沒人敢為黨主席背書。

對於接近地方大選，吳沛憶也說，國民黨最會也做得蠻好的就是選舉時都很會演，選舉時從來不敢說自己親中，還會稍微演一下，但過去一年多，傅崐萁領導的黨團是完全不演了，就是表明跟中國有對話。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

