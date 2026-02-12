新會期軍購條例預料成朝野攻防焦點 民眾黨表態：最後通過的不會是院版

行政院去年8月提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，藍白兩黨如今表態將提出各自版本。（示意圖／黃耀徵攝）

立法院第11屆第5會期將於本月24日開議，國防特別條例預料再度成為朝野攻防焦點。民眾黨主席黃國昌今（12）日表示，民眾黨所提出的國防特別條例是「最好的版本」，強調支持強化國防實力，但錢必須花在刀口上，各版本可以討論，「但是我相信，最後通過的不會是行政院的版本。」

行政院早在去年8月底將全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的國防特別條例草案送入立法院，不過在程序委員會即遭藍白黨團聯手擋下，至今未能付委實質審查。期間，民眾黨亦提出自家版本，相較院版規劃8年1.25兆元，白營版本總額約4000億元。不過，綠營人士則質疑，白營版本未納入院版著重的「非紅產業鏈」、「台灣之盾」等規劃，恐在國防專業與作戰需求上有所不足。

知情人士透露，軍購案持續卡關已引發美方關切，美國在台協會（AIT）多次強調軍購案的急迫性，以及對建構台灣防衛韌性的必要性。近期更傳出部分軍購武器發價書草案有效期限至今年3月15日，若未在期限內完成簽署，程序恐須重新啟動，恐影響台美整體溝通與作業時程。

軍購案持續卡關引發美方關切，美國在台協會（AIT）處長谷立言近期多次強調軍購對建構台灣防衛韌性的必要性。（示意圖／方萬民攝）

在賴清德昨日偕三軍司令公開呼籲朝野支持審議國防特別條例後，藍白兩黨各自表態。民眾黨新任總召陳清龍表示，同意院版條例付委並併案審查。不過，剛卸任總召的黨主席黃國昌則認為，自家版本才是最好的版本。

黃國昌指出，民眾黨版本對於「要買什麼東西」寫得非常清楚，「沒有灌水、沒有空白支票」。他強調，特別條例通過後，在編列特別預算前，行政部門必須到立法院進行專案報告，說明過去數千億元軍購的採購項目、到貨狀況，以及未來採購項目之間的配合關係與預期到貨時間。

他表示，民眾黨支持強化台灣國防實力，但台灣人的錢必須花在刀口上。對於國民黨版本與行政院版本，都可以一起討論，「但是我相信，最後通過的不會是行政院的版本」。

行政院規劃8年匡列1.25兆元國防特別條例，藍白黨團則表達強硬立場，直言最後審查通過的不會是院版。（圖／方萬民攝）

