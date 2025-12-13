新月台勞權爭議 台大校長：非管理同仁不得參與

（中央社記者陳至中台北13日電）台灣大學「新月台」出現職場霸凌爭議，引發工會和學生抗爭。台大校長陳文章今天表示，已明確告知非屬管理同仁的師長，不能參與「新月台」事務，後續處置則靜待調查結果。

高教工會和台大勞工社等多個社團代表從12月5日起接連舉辦陳抗活動，指台灣大學紀念品辦公室「新月台」出現違法大量解僱、職場霸凌。工會指責目標包含一名台大一級主管，本身在「新月台」沒有任何管理職務，卻經常插手經營事務，造成員工、打工學生身心壓力。

廣告 廣告

台灣大學校長陳文章今天在校務會議中，獲得超過7成同意票，成功續任校長。他會後接受媒體聯訪時重申，「新月台」目前有2人因牽涉法律問題被解僱，另有一人自願離職，其他員工都在任，並沒有出現「大量解僱」。

對於工會指責校內主管插手「新月台」經營事務，陳文章表示，是因紀念品設計與該名主管負責的業務有關，因此很有興趣和使命感。但陳文章已明確告訴該名主管，只要不是「新月台」的管理同仁，就不適合直接參與管理工作。

至於是否有職場霸凌？陳文章表示，校方基於保障勞工權益的立場，已於11月21日組成「職場不法侵害」調查小組，由律師、心理輔導師、人力資源專家和台大工會代表等正式立案調查。

陳文章強調，台大作為教育單位，有責任讓在校園服務的每一個人，都有個安定工作的地方。但他也說，不會只聽任一面的說法，希望各界靜待調查小組的結果。他承諾，如果員工有意願繼續在新月台餐廳工作，餐廳會以原模式再經營1年。

被問及進入第二任期後，會不會調動主管？陳文章說，目前還沒想到這些問題，也要考量相關主管的個人意願，他要再考慮一下。

台灣大學即將於117年滿一百週年，陳文章今天受訪時也表示，第一任期承諾的募款100億元，基本已經達成，今天成功續任校長，他希望第二個任期也能為台大募到100億元。

陳文章今天獲得校務會議代表127張同意票，達應出席總額的73.84%，成功通過續任，第二任期預計自116年1月8日到120年1月7日。（編輯：李亨山）1141213