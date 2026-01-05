新有菜宣告刪社群全面引退 不再現身回歸普通人生：路上偶遇當我陌生人

娛樂中心／綜合報導

超人氣女優新有菜在去年底直播結束後全面引退（圖／翻攝自新有菜IG）

日本超人氣AV女優新有菜（新ありな）於 2025 年最後一天完成最後一場活動後，開啟直播向粉絲正式道別，親口宣告「完全引退」。隨著直播結束，她已將個人社群 X（前 Twitter）帳號設為鎖定狀態，內容更直接曝光她未來引退後的下一步動向。



直播中，新有菜明確表示，這次引退並非暫時休息，而是徹底告別相關工作。她透露，個人社群帳號將於1月10日前陸續刪除，YouTube 頻道也不會再更新，未來將全面關閉，等同切斷與公眾平台的連結，不再以藝人身分與粉絲互動。

新有菜2025年最後一天直播宣告「完全引退」。（圖／翻攝自新有菜YouTube）

近一年來，日本AV圈去年多位大咖女優宣布退休，其中包括百萬社群粉絲的桃乃木香奈，展開感恩之旅到各地舉辦活動，而「最美主播」之稱的山岸逢花則開設付費粉絲團和粉絲交流，至於擅長舞蹈的美谷朱里則轉職加入在台灣人氣頗高的「63 Angels」成為專職舞者，而新有菜則選擇和葵司（葵つかさ）相似的「完全退場」低調模式，不留下任何對外窗口。

新有菜日前完成最後活動，將於2026年1月10日之前關閉所有社群（圖／翻攝自新有菜IG）

新有菜甚至也在直播中特別拜託粉絲，若未來在街上偶然遇見，希望彼此能當作普通陌生人擦身而過，不要主動搭話。新有菜坦言，引退後她只想回歸一般人的生活，希望粉絲不再打擾，過去舞台上的回憶將留在心中，人生也將翻開全新篇章。

這樣的決定讓不少業界人士與粉絲感到不捨，也對她的決心充滿敬意。新有菜這幾年累積的人氣與影響力，即便引退後仍具備相當市場號召力，但她選擇拋棄自2016年以來，累積的知名度與百萬粉絲追蹤的社群，重新歸零，展現出少見的果斷與灑脫。

