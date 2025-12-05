新東方員工發全員信吐槽「加班成奴 工作無序」 帳號被秒封

一名新東方員工4日向全體員工發信，吐槽公司「加班成奴」、「工作無序」，內容在社交平台流傳後引發關注。但消息發出不久便被刪除，其帳號也被立即封禁。

極目新聞報導，這封全員信於4日11時30分透過釘釘App發出。員工在信中寫道，集團董事長俞敏洪在南極發來公司郵件，談及「教育初心」、「以人為本」，而自己卻被「每天超12小時工作」、「單休與996」以及「遙不可及的招生指標」壓得疲憊不堪，勞動合同約定的雙休「成為奢望」。

該員工表示，看到俞敏洪信中對教育本質的反思與對員工價值的重視，本以為公司能讓員工獲得尊嚴，但現實卻是「明天繼續早到」、「這周單休」的通知不斷跳出，加上臨時任務與雜務頻繁，理想與期待迅速被擊碎。

該員工稱，自入秋以來，課程顧問團隊被迫陷入「996單休」模式，每天工作超10小時已成常態，勞動法規定的8小時工作制難以實現。其指責「休息被侵占、指標脫離現實、雜活擠壓主業、計畫反覆修改」，使自己陷入「加班成奴、工作無序」的狀態。

信中提到，俞敏洪曾公開表示「如果公司不斷損害你，就不是好公司」，員工希望這句話「能照進每個加班人的工位」。他也感謝俞敏洪過去鼓勵員工「公開吐槽、支持言論自由」，這讓他敢於寫下困境。

多名新東方員工透露，發信者為杭州新東方一名課程顧問。消息發出不久便被刪除，其帳號也被立即封禁。

極目新聞與21世紀經濟報導向杭州新東方教育有限公司核實此事，工作人員證實，該全員信確實由公司員工發出，但因內容未依照集團內部舉報流程提交，屬於「不正確的方式」，公司因此刪除訊息並封禁帳號。該人士表示，集團已設有明確舉報機構與舉報機制，該事件將由指定老師後續跟進處理。

該事件引發外界關注勞動強度、內部管理與員工表達空間等議題。截至目前，新東方方面未對員工所述加班及工作制度問題作進一步公開回應。

