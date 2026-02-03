「新東方快車」2026年5/4日首航 陸上「頂級郵輪」一票難求 新疆暮春初夏賞花浪漫遊首選

圖：新東方快車套房「璽悅金鑽」。(圖/巨匠旅遊提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

經過40年淬鍊，新疆鐵路局再度斥資，豪擲6千8百萬人民幣，2026年3月打造完成第四代新東方快車，2026年5月4日台灣市場首航，在清風徐徐又微微溫熱的宜人季節，也是新疆陽氣最旺的時刻，帶著貴賓馳騁南疆和北疆，賞析歷史文化古蹟，以及暮春初夏的花海，豪氣又浪漫。

巨匠旅遊王啟華部長說，新東方快車有18節車廂，包括2節餐車廂、1節酒吧車廂、1節廚房車廂、1節發電車廂……等等，只有約100人能坐上首航列車，極具稀缺性，套房分為「至尊金鑽」、「璽悅金鑽」、「鉑悅金鑽」三種，每間套房都有獨立衛浴設施，生活隱私不被干擾，列車上的服務人員包括醫師、攝影師、管家…等等，合計50人，2比1配置，提供最溫馨、尊榮、頂標的服務品質。

巨匠旅遊是新東方快車台灣唯一代理商，由台灣總部嚴格管控每個環節，後勤部隊龐大，多年來獲得頂級客戶一致好評和肯定，只要推出新的專列或是旅遊線，回頭率都很高。

一般而言，新疆旅遊並不輕鬆，相對辛苦，至少需要分兩次，才能遊遍大疆南北，加起來30天起跳。新東方快車不僅能克服舟車勞頓的障礙，避免高原反應，還能去蕪存菁，對於重視健康和養身的頂級客戶來說，是很大的利多。

圖：新東方快車五星級等級的「列車餐車」。(圖/巨匠旅遊提供)

超狂新疆！高端人士圓夢之旅首選

5、6月到新疆遊覽，大疆南北獨有的特色花卉，例如馬蘭花、沙棗花、報春花…等等，綻放爭艷，整個山頭繁花似錦、美不勝收！新疆的崑崙山，在山海經中被稱為「萬山之祖」，是龍脈的源頭，5、6月不需厚重外衣，不會大汗淋漓，不僅能輕鬆的一圓征服千山萬水的雄心大略夢想，更能吸取極陽之氣，純淨精氣神，讓正能量大爆發！

新東方快車像一匹馳騁在峻嶺草原上的駿馬，也像一艘徜徉在路面上的摩登華麗巨輪，從烏魯木齊出發，帶領貴賓安安穩穩的尋覓遠古的氣息和底蘊，下車遊歷精彩絕倫的旅遊景點，上車享受五星級飯店的豪華餐飲和各式服務。

新東方快車之旅共計15天，全程有4天住在火車上，其他時間入住在各地五星級酒店或是在地最豪華的飯店中。特色風味餐肯定不會少，例如犛牛肉火鍋、烤全羊、高山冷魚烹製成的全魚宴…..等等。此行還有新疆的歌舞晚會、酒吧、慶生會、KTV、補充能量避免高原反應的驛站…等待著貴賓。

特別值得一提的是，83歲敦煌歷史學家馬競馳教授在專列上的專業講座！50年代即在敦煌文物研究所擔任研究學員，1984年成立敦煌研究院，擔任首任辦公室主任，他是中國文物學會認定的「中國當代文博專家」，5/8- 5/12將陪同貴賓同遊北疆。

圖：人間仙境「喀納斯景區」。(圖/巨匠旅遊提供)

南疆、北疆皆風姿綽約 各具風采

南疆的喀什古城是古絲路最重要的樞紐，且是一座「活古城」，此地居民住在傳統古屋中，保留千年前的生活方式。喀什裡有2千多年歷史的最大市集，是中原與西域的通商集散地，至今仍保存以物易物的交易方式。

中國56個民族中，唯一的白種人「塔吉克族」住在塔縣，這裡有一座別具風格的石頭城堡，值得探訪。此行將安排貴賓搭乘七人座的小包車，暢遊具1千4百年歷史的盤龍古道，36公里的古道有600個180度的彎道，在中國超火爆，據說順利繞行，人生將一路坦途。行程還將帶領貴賓去欣賞，由霧氣自然生成太極球團的神秘大峽谷。

北疆最著名的「喀納斯景區」，被譽為「人間仙境」，不僅有雪山、草原、森林、湖泊、牛羊、馬群，還有神秘的喀納斯湖，湖怪傳說增添神秘想像，隨著不同氣候，幻化出各種色彩的湖水，魅惑眼眸。5月的喀納斯湖畔，有綻放的花朵，湛藍色的夢幻湖水，遊客無不沉醉，肯定要拍照、打卡和尖叫。

禾木村是土瓦人的聚居地，被譽為「中國最美鄉村」，房子的一部分在土壤裡，像種植進去的，非常特別。當晚將安排貴賓入住禾木村山上的國際品牌五星級飯店，夕陽西下，漫步其間，美輪美奐，晚間星空萬里，寧靜無喧擾，身心靈備感滋養。旺季期間，喀納斯景區及禾木村遊客眾多，特別安排「區間車包車」，避免貴賓排隊，舒適度加分。

