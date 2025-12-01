新板凱撒雙星慶週年住房每晚3399元起 滿額抽2萬元一泊二食住房

【陳揚盛／綜合報導】搶攻歲末佳節與新北歡樂耶誕城年度商機，位於新板特區的凱撒雙星「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」同步迎來週年慶，推出主題住房專案與節慶活動。板橋凱撒以「馬戲團蛋糕」營造繽紛節慶感，台北趣淘漫旅則以「馬戲團撲克牌」妝點大廳，讓旅客沉浸於佳節氛圍，同時吸引更多人潮收集打卡點。

即日起至12/31止，兩館主題住房專案每晚3399元起，活動期間提供消費滿額抽萬元住宿券、打卡贈爆米花及趣味活動等。12/20至12/21則是攜手「邊緣工事」舉辦限定聖誕市集，集結特色攤位與馬戲魔術表演，邀請旅客共度最繽紛熱鬧的聖誕週年慶。

廣告 廣告

板橋凱撒與台北趣淘漫旅共同迎接週年慶及新北耶誕城，為回饋所有餐飲住房消費者，12/1起至12/31期間不論餐飲或住房單筆消費滿2888元，即可抽參與抽獎活動，包括價值超過兩萬元的板橋凱撒寰宇套房一泊二食住宿券、蓮花餐廳及家宴中餐廳現金抵用券、或是台北趣淘發現客房含早住宿券等。於飯店內聖誕佈置區合照打卡，可至板橋凱撒BAR98兌換免費爆米花乙份，參加「馬戲團探險集章」活動還可再兌換可可棉花糖熱飲。

台北趣淘漫旅迎接週年慶與聖誕佳節，以白金紫色系結合馬戲團撲克牌與小丑元素，打造 POKER NIGHT 主題陳列，並於現場提供拍照道具，營造趣味互動氛圍。台北趣淘漫旅提供

板橋凱撒配合馬戲團主題，邀請沃隼精釀啤酒及爆米花星球工坊合作，推出「Cheers! 與你同慶」住房專案，每晚4199元起入住乙晚、並獲得限定啤酒爆米花歡樂組。台北趣淘漫旅則推出「Cham.Night」住房專案，每晚3399元起，入住贈限量趣淘悠遊卡、「林檎小熊」聯名旅行紀念物，以及主打無添加、純粹風味為理念的台灣手工餅乾「鬍子國王」蛋捲禮盒。

於板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅兩館完成打卡拍照任務，即可獲得爆米花乙份。板橋凱撒大飯店提供

延續歡慶氣氛，今年再度邀請超人氣市集品牌「邊緣工事」，12/20及12/21中午12點至晚間8點，於飯店一樓通廊舉辦「聖誕夢遊馬戲屋」嘉年華市集。現場集結創意攤位，並於下午4點安排馬戲團魔術互動演出，營造熱鬧歡愉的聖誕氛圍，當日住房專案旅客還可免費兌換造型棉花糖與精釀啤酒乙份。

板橋凱撒推出「Cheers! 與你同慶」住房專案，每晚4199元起。板橋凱撒大飯店提供

台北趣淘漫旅「Cham.Night」住房專案，入住每晚3399元起。台北趣淘漫旅提供

禁止酒駕

台北趣淘漫旅歡慶週年慶，推出「Cham.Night」住房專案，入住即贈專屬限量趣淘悠遊卡（內含100元儲值金）。台北趣淘漫旅提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元

