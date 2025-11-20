新板凱撒雙星慶週年 有機會抽兩萬元一泊二食套房假期，還有馬戲團魔術演出！



板橋凱撒大飯店迎接週年與聖誕佳節，打造以紅白蛋糕與大象為主軸的「馬戲團蛋糕」陳列，營造充滿節慶與夢幻氛圍。圖／板橋凱撒大飯店提供

【旅遊經 廖晨光報導】

新北歡樂耶誕城已登場，活動直至12月28日止，而鄰近的新板凱撒雙星──「板橋凱撒大飯店」與「台北趣淘漫旅」為搶攻歲末佳節，以及迎接週年慶，將推出主題住房專案與節慶活動。其中，板橋凱撒以「馬戲團蛋糕」營造繽紛節慶感，台北趣淘漫旅則以「馬戲團撲克牌」妝點大廳，讓旅客沉浸於佳節氛圍，並吸引更多人潮來收集打卡點。此外，即日起至12月31日止，兩館主題住房專案每晚3,399元起，活動期間提供消費滿額抽萬元住宿券、打卡贈爆米花及趣味活動等。12月20日至21日則是攜手「邊緣工事」舉辦限定聖誕市集，集結特色攤位與馬戲魔術表演。而遊客也能趁耶誕城活動之際，入住鄰近耶誕城附近的板橋凱撒、台北趣淘漫旅，共度最繽紛熱鬧雙喜臨門的聖誕週年慶。



板橋凱撒推出「Cheers! 與你同慶」住房專案，每晚4,199元起圖／板橋凱撒大飯店提供







台北趣淘漫旅迎接週年慶與聖誕佳節，以白金紫色系結合馬戲團撲克牌與小丑元素，打造 POKER NIGHT 主題陳列，並於現場提供拍照道具，營造趣味互動氛圍。圖／台北趣淘漫旅提供







於板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅兩館完成打卡拍照任務，即可獲得爆米花乙份。圖／板橋凱撒大飯店提供





板橋凱撒與台北趣淘漫旅共同迎接週年慶及新北耶誕城，為回饋所有餐飲住房消費者，12月1日起至31日期間推出兩大活動，活動一、不論餐飲或住房單筆消費滿2,888元，即可抽參與抽獎活動，包括：價值超過兩萬元的板橋凱撒寰宇套房一泊二食住宿券、蓮花餐廳及家宴中餐廳現金抵用券、或是台北趣淘發現客房含早住宿券等。活動二、凡是於飯店內聖誕佈置區合照打卡，可至板橋凱撒BAR98兌換免費爆米花乙份，參加「馬戲團探險集章」活動還可再兌換可可棉花糖熱飲。









台北趣淘漫旅「Cham.Night」住房專案，入住每晚3,399元起。圖／台北趣淘漫旅提供







台北趣淘漫旅歡慶週年慶，推出「Cham.Night」住房專案，入住即贈專屬限量趣淘悠遊卡（內含100元儲值金）。圖／台北趣淘漫旅提供



板橋凱撒配合馬戲團主題，邀請沃隼精釀啤酒及爆米花星球工坊合作，推出「Cheers! 與你同慶」住房專案，每晚4,199元起入住乙晚、並獲得限定啤酒爆米花歡樂組。台北趣淘漫旅則推出「Cham.Night」住房專案，每晚3,399元起，入住贈限量趣淘悠遊卡、「林檎小熊」聯名旅行紀念物，以及主打無添加、純粹風味為理念的台灣手工餅乾「鬍子國王」蛋捲禮盒。

延續歡慶氣氛，今年再度邀請超人氣市集品牌「邊緣工事」，於12月20及21日中午12點至晚間8點，於飯店一樓通廊舉辦「聖誕夢遊馬戲屋」嘉年華市集。現場集結創意攤位，並於下午4點安排馬戲團魔術互動演出，營造熱鬧歡愉的聖誕氛圍，當日住房專案旅客還可免費兌換造型棉花糖與精釀啤酒乙份。



相關訊息可至飯店官網查詢！提醒您，未滿18歲請勿飲酒！





