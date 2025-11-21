新板希爾頓「青雅」推「金駿慶團圓」年菜外帶 這樣買可省近＄5,000，還有贈禮！







青雅中餐廳「金駿慶團圓」六人年菜外帶饗宴，早鳥優惠價9,988元。圖台北新板希爾頓酒店提供





【旅遊經 洪書瑱報導】





又到了歲末年初，其中春節的重頭戲之一，就是「團圓飯」，由於社會的變遷，許多人在團圓飯會選擇外食，或是年菜外帶，因此也形成了春節商機，其中榮獲《2025臺灣米其林指南》推薦的台北新板希爾頓，在外帶年菜的戰役中，以「青雅中餐廳」為主力戰將，即日起至明(2026)年2月28日止，推出「金駿慶團圓」年菜外帶系列，包括：六人饗宴每套14,800元、單品佳餚420元起、冷凍美饌與禮盒等。若想省荷包，只要您在2026年2月5日前完成預購，可享早鳥優惠約68折，六人套餐折扣後9,988元，再加贈價值1,089元「桃木片皮鴨二吃券」乙張及希爾頓品牌保冷袋等。此外，凡預訂六人年菜饗宴，可享冷凍美饌優惠價，如經典東坡肉、醬燒紅麴燉子排等，原價880元，可以加購價550元起優惠。



「金湯芝士炆龍蝦」選用澳洲水姑娘品種龍蝦，搭配特製金湯醬汁，奶香濃潤、鮮美彈牙，售價2,880元。圖台北新板希爾頓酒店提供





台北新板希爾頓所推出的年代外帶，年菜饗宴適合六人家庭團聚享用，從前菜「迎春納福錦繡拼」等，均為象徵富貴吉祥的菜餚，最後再以紅豆甜香添福糕做收尾，呈現濃郁年節氛圍。其中「瑤柱聚寶佛跳牆」，基底上湯匯集瑤柱、花膠、豬腳、魚皮與排骨酥等食材一同燉煮，將鮮美精華層層釋放融入湯底，湯色呈現清澈琥珀色，入口滋味豐厚。「金湯芝士炆龍蝦」選用澳洲水姑娘品種龍蝦，先以熱油快速鎖住彈牙的肉質，再融入主廚西式手法改良的金湯醬汁，結合南瓜、起司與鮮奶油調和一同燜燒，帶有溫厚奶香層次，更襯托龍蝦的鮮美紮實。









「黑金蒜醬龍虎斑」加入黑蒜、話梅與風乾大地魚提升蒜香層次，售價1,880元。圖台北新板希爾頓酒店提供







豪華煲仔飯「櫻紅臘香慶團圓」，米粒飽滿、臘香濃郁，售價1,180元。圖台北新板希爾頓酒店提供





「黑金蒜醬龍虎斑」以台式蒜蓉醬為基礎改良，加入雲林熟成黑蒜、話梅與鹹香的風乾大地魚，提升醬香層次，蒸製後再以熱油澆淋三星蔥段，酸香與甘甜交織，鮮嫩魚肉伴隨豐富膠質口感，重新詮釋經典風味。豪華煲仔飯「櫻紅臘香慶團圓」採傳統手工做法，將日曬風乾的肝腸、以紹興酒浸潤的臘腸、東港櫻花蝦、魷魚與香菇等多款食材層層鋪疊蒸製，將醇厚的臘香與海味滲入米心，使米飯粒粒飽滿、鹹香誘人。另外，為團聚時刻增添更多選擇，提供多款冷凍美饌及禮盒，包括主廚推薦880元「經典東坡肉」，遵循傳統工序製作，口感肥而不膩、醬香濃郁，簡單加熱即可享用星級美味的「剪刀美食」，方便「煮」事者輕鬆上菜，讓家庭成員們各個過好年！





