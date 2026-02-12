新核能來了？經部：草擬高階核廢料選址條例

▲李慧芝今主持政院記者會時表示，政府會落實總統賴清德提出的二次能源轉型。（圖／記者陳佩君攝，2026.02.12）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前表示，國力就是電力，將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。對此，行政院今（12）日表示，政府會秉持核安有保障、核廢有去處及社會有高度共識，做審慎評估；經濟部則稱，目前正在草擬「高階核廢料選址條例」，將納地質界定、公民溝通等。

針對新式核能技術說法，行政院發言人李慧芝今主持政院記者會時表示，政府會落實總統賴清德提出的二次能源轉型，持續開發多元綠能、深度節能智慧儲能、強化電網韌性，至於全球各地研發的新式核能技術，政府採取開放態度來接觸、了解。

李慧芝提到，無論新式核能或傳統核能，政府秉持核安有保障、核廢有去處及社會有高度共識，再做審慎評估；至於核安有保障的標準，將尊重核安會認定。

至於核廢去處，經濟部能源署副組長游翔瑋回應，目前核子燃料棒都還在核電廠中，而無論低階、高階核廢料未來都要有處理方向，經濟部正草擬「高階核廢料選址條例」，但因涉及地質條件界定、公民溝通程序，將待法制完備後再進行後續討論。

