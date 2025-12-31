新核能抗吃電獸／AI、電動車成吞噬能源巨獸 谷歌微軟相中新型核能SMR盼成救星

為因應AI等電力需求，美國總統川普簽署行政命令，開啟美國「核能復興」。（翻攝白宮flickr）

人工智慧（AI）熱潮持續延燒，但算力提升造成晶片功耗大增，讓AI算力中心背上「吃電怪獸」稱號。本刊調查，若無穩定的電力，就算輝達（Nvidia）AI晶片再厲害，對谷歌、亞馬遜、微軟、臉書等AI大客戶而言，也不過就是個「裝飾品」。輝達執行長黃仁勳深知問題所在，屢屢提及能源的重要性，並表態支持核能。隨著美國川普政府啟動「核能復興」，全力開發SMR、MMR等新式核能，向來與美國關係深厚的台廠，也順勢抓到進軍核能供應鏈的新契機。

為了維持美國在AI領域的領先地位，美國總統川普（Trump）不僅祭出晶片管制等措施，更在2025年5月簽署四道具重大意義的行政命令，宣示將在2050年前，將美國核能發電能力由現行約100GW擴增至400GW，正式啟動「核能復興」。

而為呼應川普的政策，美國能源部（DOE）宣布將提供最高八億美元資金，支持GE（奇異）、Holtec等核能公司推動小型模組化反應爐（SMR）、微型模組化反應爐（MMR）等新式核能開發，以因應AI與電動車普及帶來的全美用電成長需求。

根據本刊調查，早在川普啟動核能復興之前，谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、臉書（Meta）等雲端巨擘，就意識到AI算力中心的用電問題，且英雄所見略同地將核能視為解方之一。其中，谷歌、亞馬遜更早在2024年10月，便與Kairos、X-energy等SMR新創建立合作夥伴關係，加速SMR的推動。

谷歌、亞馬遜等雲端巨擘早就意識到AI算力中心的用電問題，而且英雄所見略同地將核能視為解方之一。（翻攝Google官網）

為何SMR等新型核能，會被谷歌等雲端巨擘視為AI吃電怪獸的救星呢？清大原子科學院院長葉宗洸向本刊表示，SMR及MMR除保有大型核能幾乎不排碳、可做為基載電力的特性，且一部機組從規劃到運轉只需要三到五年，相較大型核能機組需要7、8年，時效性頗有優勢。「重點是，相較於傳統的大型核能，新型小型核能安全性較高，核廢料問題也降低。」葉宗洸說。

葉宗洸進一步表示，廠商保守估算，蓋一座300MW的SMR，約需十億到15億美元，而MMR發電一度成本約為0.25美元（約新台幣7.8元），實際商轉後，隨著規模經濟擴大，建造與發電成本有可能進一步下降，對於對發電成本較不在意的大型科技業者及國防單位等，相當具吸引力。

美國主要研發SMR及MMR業者

