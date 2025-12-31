新核能抗吃電獸1／新型核能優點多美國加速擴建 台廠挾一優勢可望成重要合作夥伴
小型模組化反應爐(SMR)與微型模組化反應爐(MMR)機動性高、占地小，為其相對於其他低碳或無碳能源的一大優勢。清大原子科學院院長葉宗洸向本刊表示，美國國防部正考慮在阿拉斯加（Alaska） 等電網基礎設施較匱乏的偏遠軍事基地部署MMR，為軍事基地建造更具韌性的獨立（區域）電網，一個發電功率五MW的MMR約一個貨櫃大小，若把限制區域等納入考量，大概只需要三六○○平方公尺土地。至於SMR也不遑多讓，像俄羅斯就利用船舶打造已商轉的浮動式SMR，哪裡缺電，船就開到哪個港口停泊，讓電力供應更靈活。
此外，葉宗洸進一步表示，新型核能具備低碳、穩定、靈活和可模組化等特性，偏遠地區的柴油運補及電網通常對電力公司而言是個問題，而新型核能一旦安裝，便可使用八年或十二年不需要停機，耐用年限到了直接進行更新，相當方便。
葉宗洸指出，目前全球有超過二十個國家投入SMR或MMR的研發，中國與俄羅斯都已有商轉案例，而美國業者大概會在二○二八年完成測試、二○三○年商轉。雖然目前還看不出哪家業者、哪種技術會成為主流，但可以肯定的是，台灣若有意引進新型核能，美國應是主要合作對象。
特別值得一提的是，由於川普要求業者加速建置大型及小型核能反應爐，Westinghouse（西屋）、GE等業者因美國本地供應鏈製造能力不足，都積極在海外尋找新供應商。葉宗洸分析，以前台灣核電廠只有較低階的工程發包給台灣廠商，未來這樣的局面可能會改觀。
「我之前帶華新麗華、銘榮元、良聯與盈聯通科技等台灣廠商去拜訪西屋，並向西屋提出簡報，西屋對這些廠商非常有興趣，也願意協助廠商取得核能等級的認證，西屋很重視這次的參訪。」葉宗洸興奮地說。
葉宗洸透露，西屋私下向他表示，韓國與日本廠商都有打進西屋供應鏈，但要擴大全球市場占有率，這樣還不夠，所以他們(西屋)會進一步擴大全球供應鏈。台灣製造業能力很強，西屋會認真考慮。他並進一步表示，清大有意藉由引進西屋MMR（沒有裝填燃料棒只使用加熱棒）作為教育訓練，要求西屋部分的零組件在地化，發揮臨門一腳作用。
回顧台灣核能產業發展的歷史，葉宗洸感嘆地說，台灣有志於發展核能零組件相關業務的業者，於十幾年前成立台灣核能級產業發展協會（TNA），最輝煌的時候曾經有三、四十家業者加入協會，後來隨著核能發展的沒落，在最低潮的時候，真正有繳費的會員家數不到十家。但最近氣氛又突然變得不太一樣，陸續有些業者回流。不單如此，還有大型財團與地產業者來清大拜訪我，諮詢新型核能相關事宜，顯示許多台廠對於新型核能背後的商機都相當感興趣！
新核能抗吃電獸2／台廠具生產核電關鍵材料技術 華新麗華、榮剛獲原廠認證胸有成竹
新核能抗吃電獸／AI、電動車成吞噬能源巨獸 谷歌微軟相中新型核能SMR盼成救星
