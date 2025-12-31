新核能抗吃電獸2／台廠具生產核電關鍵材料技術 華新麗華、榮剛獲原廠認證胸有成竹

榮剛等台廠積極卡位美國西屋與奇異等核能廠商供應鏈。

據本刊調查，台灣不少業者對進軍核能(尤其是新型核能)供應鏈相當積極，也擁有符合原廠要求的技術能力。清大原子科學院院長葉宗洸向本刊指出，華新麗華即在董事長焦佑倫的運籌帷幄下，藉收購英國高端特殊鋼暨鎳基超合金大廠Special Melted Products（SMP），以及與SMP共同投資源自英國雪菲爾大學先進製造研究中心的AML Sheffield，已完成其在核能產業的關鍵布局，具備生產核能產業的關鍵材料無縫管的技術能力，打進原廠供應鏈應沒有太大問題。

除了華新麗華外，特殊鋼產業的指標性廠商榮剛材料，更已在核能產業成功插旗多年。榮剛總經理康永昌向本刊表示，榮剛二○○○年藉由為GE提供火力發電機組的關鍵材料，後來得以進一步跨足核能領域，順利成為西屋、西門子（Siemens）及三菱重工（MHI）等核能業者的合格供應商。「這一波SMR熱潮，有不少核能業者接觸榮剛。」康永昌興奮地透露。

他進一步表示，供應鏈強弱將決定SMR業者成敗，因為美國製造能量不足及撙節成本等因素，西屋及奇異都有將供應鏈移往亞洲的跡象，台灣不像韓國及日本，有可能成為美國SMR核能業者的潛在競爭者，也沒有紅色供應鏈的隱憂，有機會獲得美方青睞。「榮剛過去在大型核能時代，有具體供貨實績，材料安全性及可靠度沒有太大問題，認證的時間有機會縮短到一年內，對爭取訂單幫助很大。」康永昌樂觀地說。

因核能材料供應商一旦取得原廠的系統認證，通常幾十年內都不會被踢出供應鏈，提供火力發電冷卻管路所需閥門的捷流閥業，也因此對SMR市場充滿高度興趣。

捷流閥業曾經提供台電核電廠維修所需的閥門。

捷流閥業副總陳建元向本刊表示，捷流閥業曾經有交貨給台電核電廠的實績，但產品尚未經過原廠認證，而是台電有採購需求時，由工業局（現產發署）、核能研究所（現原子能科技研究院）訂出一套檢測的規範、標準與依據，以專案的方式進行審核，所以業務僅侷限在台灣。

「核能材料認證動輒花費數百萬元，對中小企業是筆不小負擔。像韓國有一套國家認證機制減輕廠商負擔，通過後頒給廠商認證合格證明，台灣如能仿效，要銜接到西屋或奇異等核能大咖的供應鏈認證，就會比較容易。」陳建元含蓄地表示。顯然，要打造SMR供應鏈，政府不能置身事外。

