新梯出貨順、老屋換新梯火熱 這家Q3獲利1.82元創同期新高！

財經中心／余國棟報導

崇友旗下三大業務保持良好完工認列進度,加上持續深化營業費用及成本,帶動 2025 年第三季稅後淨利達 3.22億元、每股稅後盈餘(EPS)達 1.82 元,改寫歷年同期新高水準。（示意圖／記者余國棟攝影）

崇友(4506)公佈2025 年第三季合併營收為新台幣 16.60 億元,較去年同期年增 16.68%,受惠旗下三大業務保持良好完工認列進度,加上持續深化營業費用及成本,帶動 2025 年第三季稅後淨利達 3.22億元、每股稅後盈餘(EPS)達 1.82 元,分別年增 30.65%、30.94%,整體獲利表現改寫歷年同期新高水準。

廣告 廣告

累計 2025 年前三季合併營收為新台幣 47.51 億元,年增 21.67%,稅後淨利達8.95 億元,年增 19.74%,每股稅後盈餘(EPS)達 5.06 元,年增 19.91%,同步改寫歷年同期新高水準。第三季新梯、汰舊換新業務營收佔比分別達 47.85%、11.33%表現,崇友表示,在新梯出貨進度順暢、汰舊換新需求延續的帶動下,相關訂單完工認列表現穩健成長,加上,崇友長期布局維修保養服務領域,透過完善的維修保養制度、專業技術團隊與智慧化派工管理,能即時因應客戶維修保養需求,不僅提升服務效率,也推動維保服務續約率維持良好表現。

第三季整體毛利率為 31.32%表現,隨著集團持續深化住宅、醫療與商辦等多元化案源接單表現,且崇友持續強化採購策略與成本控管,透過優化關鍵零組件採購效率、提升庫存與備品管理精準度,以及落實內部管理費用的結構調整,挹注 2025 年第三季營業利益率、稅後淨利率皆較去年同期的 20.39%、17.33%攀升至 21.42%、19.41%水準。

觀察國內都市更新、老舊建築重建及工業區開發案量需求,有助於新梯與汰換市場需求可望維持穩健成長。崇友因應目前整體在手新梯訂單量體,仍持續優化工程管理流程、強化供應鏈整合及專業人力彈性效率,並穩步推動高階智慧電梯產品線升級,以奠定市場良好競爭力,旗下新梯、汰舊換新及維修保養等三大業務動能,創造未來中長期營運成長態勢。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／美股震盪後出現收斂！輝達翻紅那指小漲 台股開盤可望喘口氣

台股創高後下殺金融補漲加溫 這2只甜蜜點浮現！

三明治族壓力爆表！想退休卻無力 現金流靠它一次搞定

高端過濾耗材出貨旺 旭然Q3獲利飆近12季新高！

