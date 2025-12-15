新梯訂單衰退靠汰改維保撐盤 日立永大明年目標高速梯成長2成

左起為日立永大電梯董事長井手浩二、總經理沈裕舜。（圖／日立永大提供）

電梯大廠日立永大今(15)日表示，受到去年9月央行提高信用管制、房市低迷影響，建商緩推案，也影響電梯業，使得今年新梯接單衰退15%，但汰舊換新成長17%，整體而言，接單量衰退7%，不過營業額估增加1%。預期明年仍會受到衝擊，展望2026年營運，日立永大明年以高速梯成長2成以上為目標。

日立永大電梯董事長井手浩二表示，未來將以「高速電梯」、「汰改升級」與「數位化服務」作為未來營運目標；總經理沈裕舜分析，永大牌與日立牌在台灣市場分布，中南部住宅多以永大牌為主，北部的商辦、豪宅等則會聚焦在日立牌。目前公司銷售永大牌、日立牌，其中日立牌占比約33%，明年將聚焦導入日本設計的高速電梯，明年高速梯接單目標成長20%。

沈裕舜表示，日立永大已是第3年全日資，這2年受到房市政策衝擊，確實影響到電梯行業，對今年、明年房市都不看好，若房市政策開放才有可能進一步帶動業績提升，但電梯業影響效應會晚建設業1年。

不過，日立永大靠雙引擎驅動，新梯市場雖不佳，但汰改市場反而成長，加上日立永大在台的電梯維保數量達7.5萬台，其中25年以上電梯估計有1.5萬台，是重要成長利基，每年維保台數增加約2000台。

日立永大電梯也積極佈局公共建築，例如板橋車站辦公大樓電梯汰換共18部將使用高速梯規格；而新梯部分如捷運萬大線更是公司近年最大成交案。此外，今年承攬立法院電梯更新工程近期也已完工驗收。

日立永大電梯為了讓更多民眾直觀了解電梯汰改前後的差異，特別在台北市總部新設立「展示中心」。透過實體體驗與結合數位化情境展示，可清楚感受更新後在安全性、速度、舒適度與節能效益上的全面提升。日立永大電梯表示，歡迎社區大樓、物業公司與一般用戶接洽公司營業人員申請參觀，進一步了解汰改方案如何協助提升居住品質與資產價值。

