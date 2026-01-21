新業務！ 迷妹搶「老公」演唱會門票 找月老幫忙

搶票之前先去拜，求月老爺爺保佑，就沒有搶不到的票。（圖／東森新聞）





馬上發財，也希望馬上有票！為了搶喜歡的韓團演唱會門票，粉絲們現在都去祭拜月老，韓團粉絲迷妹搶票有新妙招，傳說拜月老很有用！搶票之前先去拜，求月老爺爺保佑，就沒有搶不到的票。台南四大月老之一，祀典武廟月老祠，真的有粉絲來拜，把偶像的應援小物，還有餅乾甜食等等，通通擺在神案上，祈求月老幫忙搶「老公」的演唱會及見面會門票，月老業務又多了一項，廟方笑稱，武廟是服務業，歡迎大家來拜！

台南四大月老之一，香火超級旺，單身男女都來求姻緣，不過供品桌上，除了糖果、餅乾、飲料之外，竟還擺了這個。

韓團迷妹：「BTS的會員卡，他們的照片、泡麵。」

韓團各種應援小物全擺上桌，小卡、手燈、月曆，各項偶像代言的商品，能帶的全帶來了，粉絲求票求到這裡來，月老爺爺開展了新業務，除了牽紅線，還要幫迷妹們搶「老公」的演唱會門票，真的好忙好忙。

其他香客：「月老已經業務繁忙了，都要管姻緣了，還要管到搶票嗎？滿荒謬的。」

韓團迷妹：「在網路看到大家分享，拜月老都會成功，搶到自己想要的位置，所以就想要來拜。」

台南祀典武廟月老尊者，是台南著名的四大月老之一，被暱稱為拐杖月老，專門替信眾斬斷爛桃花，不過近年又有新業務，追星族也來拜月老，搶見面會、演唱會門票之前，填好這一張，要求哪一場的票，時間地點通通都要寫清楚，上呈給月老爺爺，拜託祂保佑搶票成功。

韓團迷妹：「自己手寫比較有誠意，所以我們都用手寫的，準備成員代言的泡麵還有酒，還有乖乖跟布丁。」

祀典武廟主委林培火：「我們這個武廟是服務業，歡迎大家都來。」

傳說月老爺爺愛吃甜，因此信眾帶各種甜食零嘴，來甜月老的嘴，還會擲筊問月老喜不喜歡，有不少迷妹分享，拜完月老之後，真的就沒有搶不到的票，也難怪月老神案上，出現越來越多偶像的周邊商品。



