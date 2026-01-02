新樓盃擬真情境叫叫壓電團隊合作競賽登場 融合全民國防化急救技能為日常

新樓盃擬真情境叫叫壓電團隊合作競賽登場，融合全民國防精神，化急救技能為生活日常。（記者李嘉祥攝）

為提升市民的急救技能與意識，麻豆新樓醫院與臺南市政府消防局2日聯合舉行「新樓盃擬真情境叫叫壓電團隊合作競賽」，聚集新樓醫院、南市消防局、南科企業及麻豆在地店家，於高擬真急救模擬場景中展現心肺復甦術及團隊合作技巧，展現全社群攜手共創「健康臺灣」願景。

南市消防局專業救護人員與新樓醫院急診醫師教授參賽者如何在高壓情境下施展心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）的使用，透過生動的教學和實務演練，讓每位參賽者都能夠掌握急救技能，並在未來的緊急情況中自信施救，將技能化為日常生活一部分。南科企業員工賽前積極參與訓練，利用業餘時間組成團隊，展現出對社會責任的承擔。

麻豆新樓醫院表示，很多人覺得「國防」離自己很遠，但其實「全民國防」是當災害發生時，每個人都有自救與救助別人的能力，此項競賽即以「全民國防、全島韌性」為理念，鼓勵每個人都具備應對突發事件的能力。

競賽現場除有激烈比賽，並提供麻豆在地特色美食，當地店家以食物和心意共襄盛舉，讓每位參賽者都在比賽中感受到「麻豆精神」；店家代表說，每一個人都有可能成為被救的人，掌握急救技能才能在關鍵時刻伸出援手，學習急救不僅是為獲獎，更是出於對他人的關心。

新樓醫院肯定參賽團隊於高擬真環境中展現高品質的心肺復甦術CPR、自動體外心臟去顫器AED使用及團隊合作TRM技巧，體現無論是在高科技的南科廠房還是在熱鬧的麻豆街道，只要大家心連心，「全民韌性x全民國防」精神將成為台灣面對未來挑戰時令人安心的底氣。