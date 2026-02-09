新樓造口托負袋 減輕病友身心負擔

造口托負袋透過托負設計分散造口袋重量，提升配戴穩定度，協助人工肛門病友減輕不適、安心進行日常活動。

（新樓醫院提供）

記者林怡孜∕台南報導

為改善大腸直腸癌病友術後生活品質，新樓醫院護理團隊從第一線照護經驗出發，成功研發「造口托負袋」，有效減輕人工肛門病友長期配戴造口袋所承受的生理與心理負擔，並榮獲經濟部智慧財產局國家專利認證，展現護理專業結合創新研發的臨床價值。

新樓醫院指出，許多接受人工肛門手術的病友，需長期依賴造口袋排泄，但傳統造口袋在內容物增加後，重量集中於底座，容易造成下腹墜痛、拉扯不適，甚至因重力影響導致底座鬆脫，引發滲漏與皮膚炎等併發症，也讓病友對外出活動與社交產生高度焦慮。

有感於病友的「隱形負擔」，新樓醫院個案管理師黃宴苓憑藉多年臨床照護經驗，從實際問題出發，提出造口托負袋的設計構想，並邀請光華高中流行服飾科主任張婉玲共同合作，結合護理實務與服裝結構設計，完成企劃與製作，成功研發具實用性的托負裝置。該項專利造口托負袋透過特殊結構設計，能有效分散造口袋重量，降低對皮膚底座的直接拉扯，同時提升袋身穩定度，即使病友在行走或日常活動中，也能保持固定不位移。臨床使用後顯示，可明顯降低滲漏風險，減少更換次數，進而保護造口周圍皮膚健康，全面提升照護品質。

此項發明對臨床照護具實質影響，不僅在生理層面減少造口周圍皮膚併發症，也在心理層面降低病友對造口袋脫落恐懼感，同時減少耗材浪費，兼顧病友負擔與醫療資源使用效率。

新樓強調，醫療照護僅治療疾病，更重要是協助病人回歸日常生活。由護理人員主導、跨界合作的造口托負袋研發成果，正是以病友需求為核心的最佳實踐。