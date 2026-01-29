新樓醫院啟用達文西手術機器人系統 微創手術邁入全新里程碑





新樓醫院29日正式宣布引進「達文西手術機器人系統」，並舉行啟用感恩禮拜，此一嶄新醫療科技的導入，象徵新樓醫院在外科微創手術領域邁入全新里程碑，將為病人帶來更安全、更精準、恢復更快速的醫療體驗。

達文西手術系統結合高解析度三維影像與高度靈活的機械手臂，可模擬外科醫師手部動作，在狹小或複雜的手術空間中進行精細操作，顯著提升手術準確性與安全性。未來，新樓醫院將於婦產科、胸腔外科、大腸直腸科、耳鼻喉科及一般外科等領域，陸續運用此系統提供病人更高品質的微創手術服務，減少傷口、降低疼痛並加速復原。

新樓醫院院長劉啓擧，各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，引進達文西手術系統，不是為了「看起來很厲害」，而是希望讓病人傷口小一點、少痛一點、恢復快一點、手術更安全一點，用更精準的方法，幫助更多人走過人生中困難的一段路。

劉院長也強調，再先進的機器終究只是工具，真正讓病人安心的，是站在背後的整個醫療團隊-醫師的專業、護理同仁的細心、跨團隊的合作，以及最重要的，上帝的保守與帶領。

新樓醫院表示，未來將持續以「醫療專業、信仰關懷、病人為本」為核心，結合先進科技與全人照護精神，陪伴病人走過疾病的低谷，迎向更健康、有盼望的未來。

