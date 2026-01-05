新樓醫院李佩蓁醫師 獲亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會年會年輕醫師口頭發表組第1名





新樓醫院李佩蓁醫師榮獲亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會年會（APAGE）年輕醫師口頭發表組第1名，近日在上海舉行的APAGE年會上，李佩蓁醫師憑藉其卓越的手術成果，榮獲年輕醫師口頭發表組第一名，成為此次大會的焦點之一。

亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會(APAGE)是亞太區婦產科領域的一個重要國際組織，旨在推動該領域的學術研究和臨床實踐。李醫師的演講主題分享婦科微創手術的治療技術與經驗，獲得了與會專家的廣泛讚譽和積極反響。

此外，李佩蓁醫師也當選亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會青年顧問委員(YAG Executive Committee)，是唯一的台灣代表，此榮譽不僅彰顯了她的專業才能，也為新樓醫院在國際醫學界贏得了美譽。

李佩蓁醫師在接受訪問時表示，能夠在APAGE這樣的國際舞臺上發表自己的臨床手術及研究成果，感到非常榮幸，也更增強了我在婦產科微創領域持續精進的動力。

新樓醫院一直以來重視醫療人員的專業發展，致力於為醫療人員提供學術研究與國際交流的機會。李醫師的成就，將激勵醫院內部更多年輕醫師積極參與國際會議，推動臺灣婦產科領域的創新與發展。

