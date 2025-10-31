新樓醫院榮獲南區醫療網績優醫院 「醫病溝通」與社區「健康照護」雙獎
新樓醫院在醫病溝通以及社區健康照護方面的卓越表現，分別獲得南區醫療網績優醫院頒獎，衛生局的「醫療事故預防及爭議處理法」下之醫病和諧促進計畫「台南新樓醫院-公關曾美惠主任」微光同行獎以及建構整合性社區健康照護網絡「麻豆新樓醫院-居家護理所陳美慧所長」成果卓越獎。
「醫療事故預防及爭議處理法」下的醫病和諧促進計畫，這一部分由公關主任曾美惠提出申請，展現醫療關懷小組團隊的實施有效提升了醫療團隊與病人之間的溝通，增強了病人對醫療服務的信任，並顯著減少了醫療糾紛，獲得了病人的高度滿意。
麻豆新樓醫院由居家護理所陳美慧所長負責的建構整合性社區健康照護網路計畫也取得了顯著成效。此計畫透過資源整合，搭建了優質的社群健康照護體系，不僅提升了地方居民的健康水平，也加強了醫療機構與社群的連結。
新樓醫院劉啓擧院長表示，這兩項榮譽是對醫療團隊在專業服務及社會責任上的肯定。本院推動當責文化，深植於每一個同仁的心中，多走一哩路照護病人不餘遺力，將持續努力推動各項措施，提升醫療品質與病人體驗，並進一步加強社群健康照護，為病人及社群居民提供更加全面、優質的服務。
