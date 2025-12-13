新樓醫院舉辦歲末衛教活動 陪伴血友病病友迎向溫暖聖誕

新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心病友與家屬齊聚觀影，在輕鬆氛圍中交流健康新知。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜／台南報導

迎接歲末與聖誕佳節，新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心於今(十三)日在南紡威秀影城舉辦「二0二五暖心聖誕．新知同行」衛教講座，邀請病友及家屬齊聚一堂，透過輕鬆交流與醫療新知分享，在年終時刻彼此陪伴、相互支持。

活動安排觀賞迪士尼動畫電影「動物方城市二」，藉由故事中角色攜手合作、面對差異與挑戰的歷程，帶出理解、信任與支持的重要性，也讓病友與家屬在觀影過程中獲得片刻放鬆，感受正向能量。

親子在書寫與分享中留下歲末記憶，醫療照護也走進生活、貼近家庭。（記者林怡孜攝）

中心主任林家義醫師於上映前分享新樓醫院血友病病友的整體照護成果，並回顧今年中心辦理的多項照護與衛教活動。林家義指出，除了疾病治療，中心也重視病友與家屬的心理支持，透過「我知故我在」靈性課程等活動，協助病友調整心態、穩定生活節奏；明年也規劃推出正向咖啡相關活動，持續關注心理層面的陪伴。

醫療團隊以親切方式與病友及家屬交流，營造溫馨陪伴的時光。（記者林怡孜攝）

林家義表示，新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心秉持「愛心、服侍、盼望」的理念，希望在專業醫療團隊與病友彼此支持的環境中，協助病友穩定治療、安心生活，逐步走出屬於自己的步調。