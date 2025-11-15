新樓醫院舉辦「骨髓增生性腫瘤病友座談會」 分享治療經驗共築支持力量





新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心為促進骨髓增生性腫瘤病友之間的交流與支持，提升大眾對長效干擾素治療的認識，15日舉辦「骨髓增生性腫瘤病友座談會」。血液腫瘤科林家義醫師，與病友們在輕鬆愉快的用餐氛圍中，分享治療經驗與最新醫療趨勢。

本次座談會特別聚焦於長效干擾素（Ropeginterferon alfa-2b），在骨髓增生性腫瘤治療中的臨床應用與實際成果。其中分享本院病友罹患真性紅血球增生症，在外院放血治療將近一年，血球數值仍反覆控制不佳，所幸透過台南新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心的「醫病共享決策」（Shared Decision Making, SDM），選擇新型長效干擾素開始治療後，目前血液數值控制在正常範圍內，氣色變好了、日常生活也恢復穩定。

過程中分享台灣及韓國於懷孕期間持續接受長效干擾素治療，成功控制血球數值並順利生產的產婦經驗，為在場病友帶來信心與鼓舞。林家義醫師提及，長效干擾素可有效穩定血球數值、對於降低基因突變量、減少骨髓纖維化等風險都有顯著的改善，對於計畫懷孕或正值育齡的女性病友而言，該治療亦提供了一項兼顧安全與成效的治療選擇。

透過醫師與病友間的充分溝通與信任，搭配台南新樓血友病暨特殊血液病照護中心推出「醫病共享決策」，邀請病友與臨床醫護人員共同參與醫療照護討論，提供病友所有可考量的選擇，結合病友自身的偏好跟價值，量身訂做個人化的治療方案，以達成醫療決策共識。林醫師也鼓勵病友們保持樂觀心態，透過規律追蹤讓患者在生活與健康間取得最佳平衡。

除了專題分享外，活動現場亦安排病友自由交流與提問時間，讓參與者彼此分享心路歷程，增進情感支持與信心。主辦單位期盼透過此次座談會，讓病友們獲得更多實用資訊，在面對疾病的路上不再孤單，攜手邁向更健康、安心的生活。

