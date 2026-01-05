新樓醫院醫師李佩蓁APAGE年會發表獲首獎 展現婦產科微創實力

台南新樓醫院婦產科醫師李佩蓁(中)於2025年亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會（APAGE）年會中，榮獲「年輕醫師口頭發表組」第一名。(新樓醫院提供)

記者林怡孜／台南報導

新樓醫院婦產科醫師李佩蓁近日於上海舉行的「亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會年會(APAGE)」中，榮獲年輕醫師口頭發表組第一名，憑藉其在婦科微創手術領域的臨床成果與經驗分享，獲得國際專家肯定。

亞太婦產科內視鏡暨微創治療學會(APAGE)為亞太地區重要的婦產科國際學術組織，致力推動內視鏡與微創治療的研究與臨床應用。李佩蓁醫師於年會中進行口頭發表，分享其婦科微創手術的治療策略與臨床經驗，內容具實務深度與學術價值，獲得評審一致青睞。

2025年APAGE年會「Best YAG Oral Award」，台南新樓醫院醫師李佩蓁榮獲第一名，並同時當選學會青年顧問委員，為本屆唯一台灣代表。(新樓醫院提供)

除學術發表表現亮眼外，李佩蓁醫師亦獲選為APAGE青年顧問委員會(Young Advisory Group, YAG)執行委員，成為該屆唯一來自台灣的代表，顯示其專業能力已獲國際學界高度認可。

李佩蓁表示，能在國際學術平台分享臨床經驗並獲得肯定，是一項重要的學習與成長歷程，也將持續精進婦產科微創技術，回饋臨床照護。

新樓醫院指出，院方長期支持醫師參與國際學術交流與研究發表，鼓勵臨床與研究並進。李佩蓁醫師此次於國際年會的表現，不僅展現個人專業實力，也為台灣婦產科微創醫療在國際舞台上增添能見度。