新樓醫院160週年感恩餐會 1600位同仁齊聚迎向永續未來





新樓醫院11/22在成功大學中正堂舉辦創院160週年感恩餐會，齊聚新樓體系1,600名員工，慶祝醫院創立160週年。特別設置160桌，象徵醫院跨越世代的使命傳承，也展現全體同仁攜手邁向永續發展的堅定決心。

餐會以震撼氣勢揭開序幕，由院長率領院長室成員進行擊鼓儀式，象徵團隊凝聚與開啟新願景。隨後，董事長與院長、副院長群共同啟動「永續願景儀式」，宣示醫院將在「服侍、愛心、盼望」的核心價值觀指引，持續推動永續醫療與全人照護，展開下一個160年的藍圖。

董事長宋信喜牧師致詞時提及，新樓醫院160年來秉持傳道使命與核心價值觀，致力提升醫療品質、強化病人安全，並積極投入公益與社區服務，深獲民眾信任。

劉啟舉院長致詞指出，未來醫院將持續以「醫療傳道」為使命，並以「效能治理、卓越醫療、社區服務、幸福職場、環境永續」五大方向為發展主軸，加強醫療量能與組織韌性。院長並提出願景「開拓新樓醫療新視野，打造幸福職場永續業」，期望藉由系統化治理、科技應用與永續策略，讓新樓醫院成為具社會影響力的醫療體系。

活動現場亦安排多項演出與摸彩，氣氛熱烈。其中最受矚目的「160 K」雙份院長獎（獎金16萬元）更掀起全場高潮。多位員工也登台展現歌唱與表演才藝，使餐會洋溢溫馨歡樂。最後，在院長帶領下全體同仁合唱〈我相信〉，象徵團隊凝聚與迎向永續未來的共同信念。

新樓醫院自1865年創院以來，以愛與專業守護社區與民眾健康。展望未來，醫院將持續精進醫療品質、拓展公益使命，並在永續發展的道路上不斷創新，與社會攜手邁向充滿希望的下一個百年篇章。

