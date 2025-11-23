新樓醫院160週年 啟動永續願景

新樓醫院感恩餐會院長與主管團隊帶動唱，展現醫院團隊活力。(新樓醫院提供)

記者林怡孜∕台南報導

新樓醫院廿二日於成大中正堂舉辦「創院一百六十週年感恩餐會」，一千六百名同仁共同慶祝院史重要里程碑，象徵跨越世代的醫療使命傳承。

活動由院長與院長室成員擊鼓揭開序幕，象徵團隊凝聚力量與啟動新願景。隨後啟動「永續願景儀式」，宣示醫院將在「服侍、愛心、盼望」核心價值指引下，持續推進永續醫療、精進全人照護，描繪未來一百六十年的發展藍圖。

董事長宋信喜牧師致詞表示，新樓醫院自一八六五年創立以來，一直秉持醫療傳道使命，重視醫療品質與病人安全，並長期投入公益與社區服務。他除感謝全體同仁的專業與奉獻，也期許醫院能在既有基礎上拓展更具前瞻性的醫療願景。

廣告 廣告

院長劉啟舉則提出醫院未來五大發展主軸，包括「效能治理、卓越醫療、社區服務、幸福職場、環境永續」，強調醫院將透過系統化治理與科技應用，提升醫療量能與組織韌性。他並提出「開拓新樓醫療新視野，打造幸福職場永續業」的願景，期望讓新樓醫院成為兼具專業與社會影響力的醫療典範。餐會現場安排多項表演及摸彩活動，氣氛熱鬧，其中最受矚目的「一百六十Ｋ」雙份院長獎（獎金十六萬元）更掀起全場高潮。

新樓醫院表示，新樓醫院以愛、專業與信念守護社區健康超過一百六十年，醫院將持續精進醫療品質、拓展公益服務，並在永續發展的道路上不斷深化創新，與社會攜手迎向充滿希望的下一個百年篇章。