新模型兩樣情？OpenAI發布GPT-5.2市場冷淡 專家：不能再燒銀子了

在Google發布廣受好評的Gemini 3幾周後，OpenAI發布旗下最先進的一款人工智慧模型GPT-5.2。但有別於Gemini 3引發的熱議，iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，他的AI同溫社群的反應冷淡到不行，其實OpenAI已經很明確把風向帶往「企業市場」，但就跟所有B2B生意一樣，B2B生意在現在的資本市場環境，投資人想看到的是證明獲利能力，這就是接下來OpenAI要面臨的資源拉扯。

程世嘉指出，OpenAI一方面要維持消費者市場的品牌熱度繼續燒大錢，一方面又要把資源挪移一大塊到建立樸實無華的企業通路、專注模型的正確性和穩定性和安全性。而且這又是跟雲端巨頭的既有企業板塊直接競爭，包含微軟在內。跨入這個市場，等於重新走一次雲端業者AWS、GCP、Azure 走過的所有路，畢竟企業AI現在還是依附在雲端上面，這條路真的難走，再一次是基礎建設的比拚。

程世嘉表示，儘管OpenAI宣稱GPT-5.2在一些博士專家級的指標超越Gemini 3，多數人的感受應該是「這關我什麼事情」。主要就是因為這一次GPT-5.2的發布主要也是針對企業市場，強調一些對於企業市場重要的專家能力有提升，對於一般消費者則是一些漸進式的改善，當然不會引起一般使用者太大的反應。

回頭來看，Anthropic真的是及早做出了「專注」的抉擇。根據Menlo Ventures日前剛出爐的最新報告，Claude在企業LLM API市占率持續維持在40%的高點，遠超過OpenAI的27%和Google的21%。Claude在包含所有開發者的整個coding市占率更是高達54%。

程世嘉指出，ChatGPT對於消費者的「魔力」頂多維持住，使用者增長已經掉回單月單位數，要再往上已經有相當的困難，現在的情勢也逼得OpenAI不能再把大把銀子燒在創造魔力、而不是創造獲利。而OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）之前宣稱2025年可以達成AGI（通用人工智慧），而現在距離年底只剩下不到三周了。

