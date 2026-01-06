新機沒來舊機再摔 F-16事故與未裝「自動防撞系統」有關嗎？

花蓮基地的F-16戰機。示意圖。（軍聞社）

空軍司令部今日表示，本屬花蓮基地乙架編號6700的F-16單座戰機，於晚間19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似失聯、飛行員跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋。失事機的F-16為F-16V，是1997年購入的舊構F-16A／B型升級而來，至今已服役近30年，而該機近期也傳出「自動防撞系統」遲未安裝的爭議，本次事故是否與該系統有關仍待釐清。

我國F-16戰機再傳墜毀事故，飛行員疑緊急跳傘，目前仍在搜救中。失事的F-16為目前透過鳳展專案升級為F-16V的舊F-16AM／BM block20構型，是我國於1997年購入，至今已服役近30年。目前尚不知道事故原因為何，但從飛行員疑跳傘之說，顯示飛行員並未遭遇G Lock昏迷，至於是否為夜間空間迷向，仍待進一步說明。

此外，此次事故是否與「自動防撞系統」（Auto-GCAS）尚未安裝，仍有待釐清，但日前諸多事故也因F-16未裝備GCAS而無法及時應處及提前告警，引發媒體再度爭相關注進度。空軍日前指出，因飛控電腦、軟體與美方現行不同，美方已協助整合，預計要到2028年才能完成。至於我國新購的66架F-16C／D Block70因已內建GCAS系統，因此無追加安裝問題。

