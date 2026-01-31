新機陣容縮水？蘋果爆今年只發表「3款iPhone」

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天引述4名知情人士報導，受行銷策略調整與供應鏈限制影響，蘋果公司（Apple）優先安排2026年3款高階版iPhone的生產與出貨，標準版機型則將延後。

路透社目前尚無法證實此一報導。蘋果公司在非辦公時間未能立即回應路透社的置評請求。

根據報導，蘋果將聚焦在2026年下半年推出首款折疊機iPhone，以及兩款配備升級鏡頭與更大螢幕的非折疊旗艦機型；至於標準版的iPhone 18，目前預計延至2027年上半年出貨。

報導中表示，此舉旨在記憶體晶片與材料成本上漲之際，透過高階版優先來優化資源分配，並極大化營收與獲利。此外，這也有助於降低因首款折疊裝置製程技術較複雜而帶來的生產風險。

一名知情的iPhone供應商高層告訴日經亞洲：「供應鏈的穩定性是今年的主要挑戰之一，行銷策略的調整也是決定（高階機型優先）的因素之一。」（中央社）

