新橫濱社區接駁車 通車

▲新橫濱聯合協會社區接駁車正式通車，邱佩琳肯定完善社區交通動線。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市新橫濱社區聯合協會1月3日舉辦社區接駁車通車典禮，多位市議員到場祝賀，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，與市交通處長陳耀川、社區居民及各界嘉賓共同見證這項提升交通便利的重要里程碑。

邱佩琳表示，新橫濱社區接駁車由原本單一路線調整為「市區線」及「南港線」兩條路線，最早班次清晨6點30分發車、最晚晚間10點自南港返回基隆，並可每日分擔約1300人次交通需求，對社區交通改善助益可貴。

邱佩琳表示，新橫濱社區接駁車最初是開發單位潤隆建設股份有限公司，為降低社區開發對周邊交通影響所提出的改善措施；但在113年間，新橫濱上野社區、星野社區、夢悅城社區管理委員會及中山區多位議員座談後，為讓接駁服務更貼近住戶實際需求，透過多次社區會議、問卷調查、成立聯合協會，並與相關單位積極溝通協調，成功將原本單一市區路線，調整為「市區線」及「南港線」兩條路線。

邱佩琳說，接駁車每日可分擔約1300人次的交通需求，最早車班於6點30分發車，最晚於晚間10時自南港返回基隆，對社區交通改善的助益相當可貴。

邱佩琳進一步說道，社區接駁車今日正式通車，除了肯定社區居民與聯合協會的用心與努力，也特別感謝潤隆建設股份有限公司，除於社區周邊捐贈並認養「德安路口」站特色公車候車亭外，亦持續協助社區優化接駁車服務。

邱佩琳期盼未來建設公司能持續與社區合作，讓接駁巴士服務更加完善，吸引更多居民選擇搭乘公共運輸、減少自行開車，進而促成客運業者評估開闢正式客運路線，改善整體交通環境，提升居民生活便利性，達成雙贏局面。調整後的接駁車路線，不僅方便前往市區的住戶搭乘至署立基隆醫院、海洋廣場等地，也兼顧通勤族需求，提供往返臺北南港車站及南港展覽館2館的服務，讓接駁巴士更符合多數住戶的日常生活與通勤使用。

邱佩琳最後強調，市府樂見社區透過聯合協會整合意見、以多次會議與問卷回應實際需求，並與相關單位溝通協調，讓原本單一路線升級為市區線與南港線兩條路線，進一步提升居民生活與通勤便利；市府也將持續關注社區交通需求，與社區及相關單位共同努力，讓交通環境逐步改善到位。