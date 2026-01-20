新款石虎電繡衣服涉抄襲 NET向作者道歉：商品全數下架

NET已將侵權商品下架，向原作者道歉。（鏡新聞）

連鎖平價服飾品牌NET爆發侵權爭議，臉書粉專「石虎抱抱」作者指出，NET新款的石虎電繡衣服，上面的石虎圖案不只眼睛輪廓、身體顏色，連身上黑點數量，都跟原創的石虎角色高度雷同，強調並沒有授權給NET，希望品牌主動說明。NET總公司坦承疏忽，表示已全數下架相關商品，並向原作者致歉，將討論未來的授權合作事宜。

NET新款的石虎電繡衣服，被民眾發現與貼圖「石虎抱抱」幾乎一模一樣，「石虎抱抱」作者19日發文，稱並未授權NET，且早在2014年就已經以這個形象發文，還有原始檔案可供證明，多年前也上架LINE貼圖，要求品牌主動說明。

不少熱心網友為此幫忙向NET喊話，也有人坦言因此感到失望，希望品牌能誠實負責地處理。對此，NET總公司回應對於此次事件十分重視，坦言確實有疏忽，目前商品已全數下架，同時也向石虎作者致歉，並希望能與原作者建立良好的合作關係，避免類似事件再次發生。





