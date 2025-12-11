新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。
帶狀皰疹，俗稱皮蛇或飛蛇，是因為感染水痘帶狀皰疹病毒而引起的疾病。目前台灣主要使用的帶狀皰疹疫苗有2支，分別為減毒疫苗「伏帶疹」（ZOSTAVAX）以及基因合成疫苗「欣剋疹」（Shingrix），前者每劑約4,500～5,000元，只要接種一劑即可。後者的價格則落在8,000～9,000元，需接種兩劑。《中天新聞網》整理各縣市補助，方便讀者了解。
●新北市－65歲（原住民55歲）以上 弱勢高風險長者免費
實施日期：新北市長侯友宜宣布，自2025年3月14日起全額補助弱勢高風險族群長者施打帶狀疱疹疫苗，採分年完成，今年將優先提供給設籍新北市65歲（原住民55歲）以上低收/中低收入戶罹患免疫功能低下疾病之市民。
設籍新北市且同時具備「年滿 65 歲或 55 歲以上原住民、低收入或中低收入戶以及罹患免疫功能低下疾病」未曾接種者，可公費補助2劑，兩劑間隔至少2個月。
罹患免疫功能低下疾病者包含
患有免疫缺乏症者
全身性自體免疫症候群及紅斑性狼瘡、硬皮症、類風濕性關節炎
先天或後天脾臟缺損
愛滋感染者近1年 CD4<200
近1年診斷為白血病（Leukemia）或惡性淋巴瘤 （Lymphoma）之患者
洗腎
癌症
符合接種資格的民眾可以攜帶身分證（戶口名簿）、健保卡、低（中低）收證明、及檢具診斷書佐證資料，至新北市29區衛生所預約接種。
●台北市
實施日期：114年9月1日起
補助對象：設籍台北市且同時具備中低收入戶資格、年滿 65 歲以上長者（原住民 55 歲以上）可攜帶身分證、健保卡、中低收入戶證明，到台北市立聯合醫院院區免費施打 2 劑帶狀皰疹疫苗。（資料來源：台北市衛生局）
●桃園市
一、實施期程：自民國114年7月1日起至12月31日止。
二、實施對象：需設籍桃園市，並同時符合下列條件。
（一）年齡滿50歲以上【民國64年（含）以前出生】
（二）已於民國113年接種流感疫苗及新冠疫苗。
（三）已簽署預立醫療決定書（Advance Decision, AD）。
三、補助方式：提供1劑非活性帶狀疱疹疫苗予實施對象免費接種。
四、接種原則：
（一）從未接種過非活性帶狀疱疹疫苗者，提供自費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗，同時安排間隔2至6個月內免費接種第2劑；如屬低收入戶或中低收入戶身分者，前述原應自費接種之1劑，亦由市府補助，提供完整2劑免費接種服務。
（二）曾接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗且間隔至少2個月者，提供免費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗。
資料來源：桃園市衛生局
●台南市
設籍南市65歲以上，具有低收入或中低收入戶身份，且罹患高風險慢性病者，將可至各區衛生所預約免費接種2劑帶狀疱疹疫苗，兩劑間隔2至6個月。
●苗栗縣
苗栗縣政府113年開始首次為50歲至79歲低收入和中低收入民眾提供免費帶狀皰疹疫苗接種服務。凡設籍苗栗縣、50～79 歲低收入／中低收入戶長者可免費接種 1 劑非活性疫苗（Shingrix®），籲請符合資格的民眾把握機會，儘速至各鄉鎮衛生所預約施打。（資料來源：苗栗縣衛生局）
●嘉義市
嘉義市政府衛生局自113年補助65歲以上弱勢民眾免費接種2劑型帶狀疱疹疫苗，今年暖心政策再升級，衛生局自114年5月15日起下修帶狀疱疹疫苗補助對象為「設籍嘉義市滿一年之低收、中低收入戶50歲以上民眾」。如符合資格者，請攜帶健保卡、114年詳細記事戶籍謄本（請事先至戶政事務所申請）及114年低收、中低收入戶證明（請事先至區公所申請）前往戶籍地衛生所接種。
帶狀疱疹疫苗1劑市價約8,500元，每人需接種2劑，嘉義市政府為民眾省下約1萬7,000元的預防保健支出，籲請符合資格的民眾把握機會，儘速前往接種，疫苗用罄為止。（資料來源：嘉義市衛生局）
●新竹市
年滿 50 歲且設籍竹北市滿 1 年，在轄內合格醫療院所完成接種帶狀疱疹疫苗，取得接種補助資格。補助自接種起，六個月內申請，逾期不予補助，一般民眾補助三千八百元，低收入戶補助四千八百元，不論施打一劑型或二劑型，每位市民僅補助一劑為限。
在接種疫苗後6個月內需檢附以下資料：三個月內含有個人遷徒紀錄的詳細記事戶口名簿或戶籍謄本及匯款存摺封面影本；申請人的身分證和印章；受委託人的身分證、印章及委託書；合約醫療院所開立的收據正本，市民可將上述資料送至竹市衛生局10樓疾病管制科辦理申請。(資料來源：竹北市公所)
●花蓮縣
花蓮縣衛生局114年6月5日起增編經費預算，提供3,000名縣民接種，每人2劑疫苗。接種對象為設籍本縣50歲以上中低收入戶/低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者，可至戶籍地衛生所預約接種，接種請攜帶健保卡、身份證(驗完歸還)、身分證正反面影本及中低或低收證明、1年內慢性病處方箋或相關證明文件，若為55歲至64歲原住民請攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本，有相關問題請洽詢13鄉鎮巿衛生所。(資料來源：花蓮縣政府衛生局)
●連江縣
連江縣政府自114年5月1日起對於公費帶狀疱疹疫苗進行第二階段高風險慢性疾病對象資格放寬措施，擴大補助適用對象範圍，放寬資格對象為設籍連江縣之60至64歲縣民，且符合健保署公告之高風險慢性病人疾病代碼者（包含高血壓、慢性肝炎等）或持有重大傷病卡者。
連江縣政府提醒民眾務必攜帶身分證及健保卡，醫療院所須檢核身分證上的出生年、發證日期及住址，符合資格檢核後即可接受公費疫苗接種，若發證日期為112年1月1日(含)以後，則須連續設籍滿2年；若為縣內遷徙，提醒鄉親務必出示戶籍謄本以茲證明。
另曾接種過兩劑新款「欣剋疹(SHINGRIX)」帶狀疱疹疫苗，已具備保護力，就無需再接種。本縣各醫療所5月份帶狀疱疹疫苗門診時間如下：連江縣立醫院為每週三上午；北竿衛生所為每週二上午；東莒衛生所為每週一上午；西莒衛生所為每週三上午；東引衛生所為每週二下午。(資料來源：連江縣衛生局)
●金門縣
設籍金門縣65歲以上低收、中低收入戶長者，可預約免費接種2劑帶狀疱疹疫苗。接種地點為金城鎮衛生所、金沙鎮衛生所、金寧鄉衛生所、金湖鎮衛生所，以及烈嶼鄉衛生所。(資料來源：金門縣衛生局)
