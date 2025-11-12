新款HomePod mini傳將登場 搭載S9晶片與紅色新色
【記者趙筱文／台北報導】Apple傳出即將推出第二代HomePod mini，主打晶片升級與新配色。新款將採用性能更強的S9或S10晶片，搭配全新的N1通訊晶片與更高速的Wi-Fi 6E，預期在運算音效與連線反應上都有明顯提升。
目前市面上的HomePod mini使用的是2019年所推出，與Apple Watch Series 5相同的S5晶片，採用A12架構，主要針對Siri語音處理與即時音訊調校而設計。新版若升級至基於A13架構的S9或S10，不僅運算效能大幅提高，神經網路引擎也更先進，有助於音場運算與語音辨識準確度。
此外，新款HomePod mini傳將搭載蘋果自研的N1晶片，支援Wi-Fi 6E，可使用6GHz頻段，速度更快、延遲更低，並減少訊號干擾。同時可能導入第二代超寬頻（UWB）晶片，提升與iPhone間的裝置接力功能傳輸精準度，讓裝置能感知彼此位置與方向。
根據外媒報導，消息來源指出新款HomePod mini將「以蘋果新一代智慧家庭生態系為核心打造」，但不會支援Apple Intelligence功能。彭博社的Mark Gurman也指出，零售通路B&H現已將現有機種全數下架或標示「缺貨中」，也暗示新機上市在即。
