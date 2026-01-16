新款Team Taiwan帽T詢問度爆表 蔡其昌：最快下週實體販售

台灣隊WBC新款Team Taiwan帽T詢問度爆表，民進黨立委、中職會長蔡其昌曝販售時間。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊1月15日開始第一階段集訓，選手與教練團身上所穿著的「Team Taiwan」新款帽T與外套隨即引發球迷熱烈討論。民進黨立委、同時也是中華職棒會長的蔡其昌今（16）日回應媒體提問時表示，相關周邊商品詢問度爆表，聯盟已加緊生產，預計最快下週起陸續於官方管道實體販售。

蔡其昌指出，國家隊開訓典禮結束後，不僅大量網友在網路「敲碗」，連立法院助理與媒體記者都頻頻詢問他身上所穿的帽踢款式。他說，自己穿的正是今年全新推出的Team Taiwan系列商品之一，而詢問度最高的，還包括前國手、教練彭政閔、王建民當天所穿的帽踢外套，以及另一款棒球外套，這三項商品目前最受球迷關注。

廣告 廣告

他進一步說明，考量不少球迷計畫前往東京為國家隊加油，若等到線上販售恐怕時間來不及，因此今年特別採取「實體先行」的販售方式。由於二月底前，中職將與日本職棒火腿隊、軟銀隊舉行交流賽，聯盟規劃在交流賽前，就讓相關加油商品正式開賣，方便球迷直接購買現貨。

蔡其昌也強調，目前聯盟已與合作廠商全面加速生產，盼能讓喜愛Team Taiwan的球迷與國人同胞，都能順利買到正版商品。至於實際開賣時間，預計最快將於下週起陸續啟動，相關資訊將統一公布於中華職棒聯盟官方網站。

最後，蔡其昌特別提醒球迷務必提高警覺，避免誤信網路上的仿冒或詐騙販售訊息。他強調，聯盟並未隨意授權任何非官方通路，請球迷務必認明中華職棒官方商城，才能確保購買到正版 Team Taiwan 周邊商品，「大家喜歡我們很開心，但也一定要小心不要被騙。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台積法說傳捷報 半導體、設備股注入強心針！高含「積」ETF再現搶錢潮

快訂機位！東京WBC門票今晚開賣 林氏璧示警：機票可能飆漲