新歌首登演唱會舞台！NCT DREAM 祭限定服獻台粉

韓國男團NCT DREAM出道9年昨（6日）在台舉行演唱會，他們上月推出新歌〈Beat It Up〉，在台北場演唱會上首次納入表演曲目，成員換上黑色勁裝開場，呈現「特別版」舞台，讓粉絲驚喜不已。

NCT DREAM 一開場就連唱跳 11 首歌曲，雖然演唱會延遲 45 分鐘才開演，台下粉絲熱情依舊不減。向粉絲打招呼時，由於隊內有兩位大陸成員辰樂、仁俊，成員幾乎全程以中文發言。辰樂多次以「大家玩得開心嗎？NCT DREAM 帥不帥？NCT DREAM 可不可愛？」帶動氣氛，獲得台下肯定回答。他開心表示：「謝謝大家的肯定，你們的肯定給我們演唱會帶來很大的力量。我們會在之後呈現更多有趣、好看的舞台，希望大家多多期待。因為今天只有一場，不要留下後悔，讓我們玩得開心！」

除了新歌〈Beat It Up〉，NCT DREAM 此次演出還演唱了〈BOOM〉、〈CANDY〉、〈Hot Sauce〉、〈Hello Future〉等熱門歌曲。演出尾聲，Mark 為自己中文還不夠好致歉，但強調想與粉絲親近，之後會努力學習，也請粉絲繼續關注巡迴演出，「小心感冒，別忘了你們的愛是特別的」；Jeno 則表示，今天能在這裡表演非常幸福，也提到演唱會前一天舉辦簽名會，看到許多長期支持他們的粉絲，希望演唱會成為粉絲美好的回憶，「我們下次還會見面嗎？一會見，下次見。」被仁俊糾正：「是下次見。」Jeno 又說成：「下周見。」

仁俊感謝工作人員的努力，才能呈現好的演唱會，更重要的是粉絲的支持，讓他們有各種方式與大家相見、成為粉絲的力量，「相信在努力的各位也有很累的時候，希望那時候可以想起今天，希望今天可以帶給大家安慰。」渽民則以中文「公主」、「王子」稱呼粉絲，在辰樂打 pass 下，他用中文提醒粉絲別喝酒、多喝水、多吃飯。渽民也感嘆演出只有一天，以後會再來跟大家見面，甚至承諾：「如果吃飯遇到粉絲，我請你們吃火鍋。」

志晟則表示自己有新的目標，想成為粉絲專屬的「好人」，更加碼清唱EXO的〈Sing For You〉，誠意十足；楷燦則說自己玩得太開心「聲音都啞了」，叮嚀粉絲回家要好好休息，在寒冷的 12 月因為他們感受到溫暖，最後他還用中文俏皮祝福大家：「恭喜發財！」

壓軸發言的辰樂直呼有壓力，也感慨地說，看到許多不同時期喜歡他們的粉絲，「每一位都很珍貴，很可惜我們沒有更多機會回饋大家，展現更多舞台和演唱會，這一直是我們的遺憾。即便現在互聯網很發達，但親身經歷 LIVE 的氛圍完全不同。希望今天大家對我們的演唱會滿意，也希望之後有更多機會帶給大家好看的舞台。請大家耐心等待，我們不會辜負大家期待，謝謝大家，希望盡快再見。」

