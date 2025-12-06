新歌、合照都被消失！朱孝天彷彿從未加入F4 愛妻心疼：他瘦15公斤

【緯來新聞網】「五月天」阿信找周杰倫寫新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，兩人再加上沒有朱孝天的「F4」一同合唱，無預警的驚喜簡直嚇壞歌迷。該曲除了沒有朱孝天的聲音，連MV的畫面即便放上F4剛出道的照片，也直接把他給抹去、彷彿不曾加入，讓朱妻韓雯雯昨晚（5日）直播時表達心疼，且透露朱孝天這陣子瘦了15公斤。

「F4」剛出道合照，直接把朱孝天消除。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

阿信促成「F4」合體後，本該讓他們掀起一系列回憶殺的演出，但因朱孝天愛直播就算了，還總心直口快、大嘴巴內部事情，據傳為避免類似狀況再發生，破壞團隊計劃，最後公司改以「F3」言承旭、周渝民、吳建豪繼續演出。



昨天突然上架的新歌，其實是阿信早在五月天於6月舉辦大巨蛋演唱會前一個月就找周杰倫合寫新歌，但因為周杰倫都沒回，直到9月才定案。〈恆星不忘Forever Forever〉MV也曝光了，朱孝天連出現在F4的合照都沒有，有種分手得非常徹底的感覺。

韓雯雯（中）和「F4」言承旭（左起）、吳建豪、朱孝天、周渝民合照。（圖／翻攝韓雯雯微博）

韓雯雯直播中說：「其實我看到他（朱孝天）這段日子，我也很揪心，你們都知道吧，為能有一個好的狀態，大家站在一起能非常和諧和好看的畫面，他整整1個多月的時間瘦了30斤、就是15公斤，他也一直跟我說，為了（F4合體）這件事情，應該把身體調理好」，透露朱孝天本來是滿心期待。



不過合體之後，朱孝天的新聞不曾少過，但都不是很正向，「撲天蓋地的一些對他黑他、造謠的事情全都來了，對他惡意的指責，這些話就挺傷害他的」。她認為夫妻倆這兩年態很好、不想爭、不想比，「過好安穩的小日子，我真的就很知足了，你們知道嗎」？



最後，韓雯雯替老公緩頰說：「就懇請大家多一些善意吧！不要再用惡意的言語去傷害別人了，更何況去傷害一個只是一心期待、要去赴那場約的人，《流星花園》不僅僅是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀，對不對？」

〈恆星不忘Forever Forever〉MV一丁點畫面都不開放朱孝天露出。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

